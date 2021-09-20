Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 19:38
19:37
Общество
Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей
19:37
Происшествия
На границе с Белоруссией обнаружены три трупа нелегальных мигрантов
19:33
Армия
Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER
19:32
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые стала мамой
19:30
Происшествия
После стрельбы в Перми в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших
19:30
Экономика
Глава Toyota перечислил риски ускоренной электрификации автопрома
19:30
Политика
Политолог Курочкин назвал онлайн-голосование на выборах удобной процедурой
19:26
Общество
Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
19:25
Весь мир
Сирийская делегация поздравила Южную Осетию с Днем независимости
19:22
Общество
Голикова: к 2025 году почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак
Все новости

Катар ведет переговоры с ФИФА об обязательной вакцинации участников ЧМ-2022
Спорт
Катар ведет переговоры с ФИФА об обязательной вакцинации участников ЧМ-2022
Global Look Press  /  qualifying draw ULMER via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Доха, 20 сентября. Катарские власти считают необходимой вакцинацию от коронавируса всех участников ЧМ-2022, сообщает издание The Athletic.

По этому вопросу на данный момент ведутся переговоры между заинтересованными сторонами, в них участвуют Международная федерация футбола (ФИФА) и медицинские власти ближневосточного государства. Обсуждаются различные варианты, в том числе предоставление футболистами отрицательных тестов на коронавирус каждые 72 часа.

При этом уточняется, что позиция Катара по вакцинации может оказать влияние на решение некоторых звездных футболистов относительно того, стоит ли делать прививку. Все стороны хотят, чтобы известные игроки приехали на мундиаль.

Этим летом сообщалось, что власти Катара подготовят миллион доз вакцины для фанатов, которые планируют посетить матчи первенства мира. Первый в истории арабского мира мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, сборная России принимает участие в отборочном турнире ЧМ-2022. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей группе. В октябре россиянам предстоит сыграть со Словакией и Словенией. Тренерский штаб национальной команды России в понедельник, 20 сентября, определился с расширенным составом игроков.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Катар ведет переговоры с ФИФА об обязательной вакцинации участников ЧМ-2022
футбол катар вакцинация чм-2022
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru