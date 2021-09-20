Катар ведет переговоры с ФИФА об обязательной вакцинации участников ЧМ-2022

Доха, 20 сентября. Катарские власти считают необходимой вакцинацию от коронавируса всех участников ЧМ-2022, сообщает издание The Athletic.

По этому вопросу на данный момент ведутся переговоры между заинтересованными сторонами, в них участвуют Международная федерация футбола (ФИФА) и медицинские власти ближневосточного государства. Обсуждаются различные варианты, в том числе предоставление футболистами отрицательных тестов на коронавирус каждые 72 часа.

При этом уточняется, что позиция Катара по вакцинации может оказать влияние на решение некоторых звездных футболистов относительно того, стоит ли делать прививку. Все стороны хотят, чтобы известные игроки приехали на мундиаль.

Этим летом сообщалось, что власти Катара подготовят миллион доз вакцины для фанатов, которые планируют посетить матчи первенства мира. Первый в истории арабского мира мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, сборная России принимает участие в отборочном турнире ЧМ-2022. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей группе. В октябре россиянам предстоит сыграть со Словакией и Словенией. Тренерский штаб национальной команды России в понедельник, 20 сентября, определился с расширенным составом игроков.