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Британский МИД обратился к семьям погибших во время стрельбы в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 18:38
Политика
Британский МИД обратился к семьям погибших во время стрельбы в Перми
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Лондон, 20 сентября. Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на новость о стрельбе в Пермском государственном университете.

Британский МИД обратился к семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Перми и выразил искренние соболезнования.

Инцидент произошел 20 сентября в 11:00 по местному времени в государственном университете. В здание проник вооруженный молодой человек и открыл огонь. В результате происшествия пострадали 28 человек, шесть — погибли. Возбуждено уголовное дело.

Во время спецоперации правоохранители ранили восемнадцатилетнего «стрелка». Его госпитализировали и провели операцию. Сейчас молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии.

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