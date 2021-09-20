Британский МИД обратился к семьям погибших во время стрельбы в Перми

Лондон, 20 сентября. Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на новость о стрельбе в Пермском государственном университете.

Британский МИД обратился к семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Перми и выразил искренние соболезнования.

Инцидент произошел 20 сентября в 11:00 по местному времени в государственном университете. В здание проник вооруженный молодой человек и открыл огонь. В результате происшествия пострадали 28 человек, шесть — погибли. Возбуждено уголовное дело.

Во время спецоперации правоохранители ранили восемнадцатилетнего «стрелка». Его госпитализировали и провели операцию. Сейчас молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии.