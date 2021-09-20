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Россия в ответ Европе о болгарском золоте должна напомнить о долгах
Политика
Россия в ответ Европе о болгарском золоте должна напомнить о долгах
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 20 сентября. Болгарские политики планируют обратиться к России с просьбой потребовать 22 тонны чистого золота и 50 тонн серебра. В 1960 году это сырье было выкуплено у Софии СССР. При этом, несмотря на то, что сделка состоялась по всем правилам, болгарское руководство почему-то решило все переиграть. Но причина на то есть — Европейский суд по правам человека обязал Болгарию принять закон о королевской собственности, коей являются и драгоценные металлы, проданные в свое время СССР, пишет «ПолитПазл».

На фоне этих новостей Москве придется задуматься о возвращении своего золота, вывезенного из Российской империи и СССР.

В одной из статей газеты «Репортер» было указано, что претензии Москва может предъявить сразу нескольким европейским государствам. Так, к примеру, на заре Советского союза в Норвегию было отправлено около пяти тонн золота в слитках и монетах. С возвратом почему-то Осло не торопится.

Пополнила свои золотые запасы за счет России и Великобритания. Во время Первой мировой войны Лондон обещал предоставить оружие и боеприпасы. За это Королевству были переданы драгметаллы общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. Обязательства выполнены не были. Интересно, что США до сих пор полностью не расплатились за Аляску. Вашингтон должен России около трех миллиардов долларов.

Чехия и Япония должны нам украденное «золото Колчака». При этом Токио признает этот факт, но тычет в Курилы.

Есть у Москвы и вопросы к Франции. После того как нацистская Германия проиграла в Первой мировой войне, большевики передали Парижу 90 тонн желтого металла. Было оговорено, что вернуться должна как минимум половина этого золота, но этого не случилось.

И это еще не все должники. Запад должен несколько раз подумать, прежде чем требовать от РФ 22 тонны выкупленного у Болгарии золота.

Ранее сообщалось, по какой причине Европе на самом деле могло понадобиться русское золото.

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россия долги золото колчак европа
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