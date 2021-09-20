Представитель ОНФ в Петербурге Тхостов призвал ввести электронное голосование во всей России

Санкт-Петербург, 20 сентября. Процесс голосования по всей России должен пройти цифровизацию , так как это значительно повысит явку на выборах.

Такое мнение высказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов в ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции на тему выборов в Госдуму и попыток иностранных агентов вмешаться в них. Общественник заявил, что дату проведения каких-либо голосований можно обсуждать очень долго, поэтому идеальным вариантом в таком случае является проведение голосования в онлайн-режиме.

«В семи регионах было применено цифровое голосование. Не нужно было никуда ездить, такой вид голосования не привязывает нас к определенному месту», — отметил Тхостов.

По его словам, властям следует задуматься о введении дистанционного электронного голосования во всех регионах России, поскольку выборы — это значимый государственный процесс. Предварительные результаты ДЭГ уже показали, что при использовании цифровых технологий процент явки будет увеличиваться.

Также представитель ОНФ рассказал, что во время выборов в Петербурге на преподавателей легла большая нагрузка. Однако им удалось не сорвать учебный процесс и пресечь попытки дискредитировать избирательную кампанию.

Ранее корреспондент RT Константин Придыбайло заявил, что попытки иностранных агентов повлиять на ход выборов в Государственную думу закончились полным провалом. По его мнению, вмешательства удалось избежать благодаря жесткой позиции государства по данному вопросу.