Путин и Токаев отметили важность предстоящего Форума межрегионального сотрудничества

Нур-Султан, 20 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Межрегиональный форум пройдет 30 сентября в казахском городе Кокшетау. Путин и Токаев во время телефонного разговора отметили важность предстоящего мероприятия.

«В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября межрегионального форума», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Кроме того, стороны положительно оценили развитие торгово-экономических отношений России и Казахстана, а также обсудили работу прошедших мероприятий ОДКБ и ШОС.