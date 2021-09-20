Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 19:38
19:38
Политика
Колоссальная работа: получилось ли сделать эти выборы безопасными и прозрачными
19:37
Общество
Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей
19:37
Происшествия
На границе с Белоруссией обнаружены три трупа нелегальных мигрантов
19:33
Армия
Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER
19:32
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые стала мамой
19:30
Происшествия
После стрельбы в Перми в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших
19:30
Экономика
Глава Toyota перечислил риски ускоренной электрификации автопрома
19:30
Политика
Политолог Курочкин назвал онлайн-голосование на выборах удобной процедурой
19:26
Общество
Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
19:25
Весь мир
Сирийская делегация поздравила Южную Осетию с Днем независимости
Все новости

Путин и Токаев отметили важность предстоящего Форума межрегионального сотрудничества
Политика
Путин и Токаев отметили важность предстоящего Форума межрегионального сотрудничества
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 20 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

Межрегиональный форум пройдет 30 сентября в казахском городе Кокшетау. Путин и Токаев во время телефонного разговора отметили важность предстоящего мероприятия.

«В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября межрегионального форума», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Кроме того, стороны положительно оценили развитие торгово-экономических отношений России и Казахстана, а также обсудили работу прошедших мероприятий ОДКБ и ШОС.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин и Токаев отметили важность предстоящего Форума межрегионального сотрудничества
путин переговоры форум токаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru