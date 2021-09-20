Минсельхоз изучает необходимость появления в магазинах отдельных полок для эко-продуктов

Москва, 20 сентября. Полки в магазинах под органические продукты могут ввести в России в обязательном порядке.

Торговые сети могут обязать организовывать специальное пространство под реализацию органических «зеленых» товаров. В настоящее время ретейлеры сами определяют, устанавливать такую полку или нет. Об этом пишет газета «Известия».

Министерство сельского хозяйства прорабатывает данный вопрос. Соответствующую информацию подтверждают в Национальном органическом союзе. Известно, что ведомство хочет использовать данную инициативу в рамках стратегии развития производства органической продукции в стране до 2030 года.

Предполагается, что появление отдельных мест с натуральными товарами, произведенными без использования химикатов, спровоцирует дополнительный спрос со стороны населения. По мнению представителя одного из ретейлеров, пока что органики на российском рынке не так много, поэтому об отдельных полках говорить рано.

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин и диетолог Ольга Бурлакова поделились с россиянами советом, как правильно подбирать продукты себе в пищу.