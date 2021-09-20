Ростов-на-Дону, 20 сентября. На Дону стартовал VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который давно вывел современные музыкальные форумы на новый формат.

Мероприятие проходит с 20 по 23 сентября. Концерты состоятся в трех городах Ростовской области среди которых Ростов-на-Дону, Таганрог и Новочеркасск. В каждом городе прозвучит своя концертная программа

Как отметил глава региона Василий Голубев, фестиваль Башмета давно превратился в праздник, ставший на Дону доброй традицией.

«Это значимое мероприятие в культурной жизни региона. Зрители открывают для себя новые имена в мире большого искусства, а выдающиеся мастера – многоцветный образ Донского края, его энергию и красоту», — сказал губернатор.

По признанию самого маэстро, программа концертов будет необычной. В первый вечер публика услышит «Итальянскую сюиту» на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского, «Сонату №3» Россини для струнных, а также «Фантазию на темы «Травиаты» Верди для кларнета и струнных» Ловрельо.

В заключительном гала-концерте примет участие Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета «Новая Россия», а также солисты мирового уровня.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что, в рамках фестиваля Юрия Башмета, в области пройдет и четвертая Международная струнная академия, где одаренные дети Дона примут участие в мастер-классах и индивидуальных занятиях от выдающихся музыкальных педагогов России.

Ранее ФАН рассказывал об интересных проектах ближайшего сезона певицы Альбины Шагимуратовой. Она пела во многих театрах мира, включая Метрополитен, Ла Скала, Королевский театр Ковент-Гарден, театры в Вене, Париже, Мюнхене. Три года назад звезда стала штатной солисткой Мариинского театра и теперь готовит сразу несколько новых и неожиданных ролей вместе маэстро Валерием Гергиевым.