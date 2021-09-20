Apple TV+ показал трейлер драмы «Финч» с Томом Хэнксом в главной роли

Лос-Анджелес, 20 сентября. Стриминговый сервис Apple TV+ показал кадры из грядущей драмы «Финч», главную роль в которой исполнил актер Том Хэнкс, в новом трейлере, опубликованном в видеохостинге YouTube.

Трейлер фантастической драмы «Финч», режиссером которой выступил автор «Потрошителей» Мигель Сапочник, за короткий промежуток времени набрал почти 25 тысяч просмотров и более 3 тысяч «лайков».

Действие ленты разворачивается вокруг специализирующегося на робототехнике инженера Финча, отправляющегося в путешествие вместе со своим новым механическим компаньоном. Во время странствий Финч обучает созданного им робота любви, дружбе и дает ему понять, каково это — быть человеком.

Авторами оригинального скрипта к фильму выступили Крэйг Люк и Айвор Пауэлл, ранее работавший с Сапочником над его фильмом «Мечтатель».

Вниманию зрителей 17 сентября был представлен трейлер не менее ожидаемого проекта — третьего сезона сериала «Ты», продолжающего историю Джо и Лав.