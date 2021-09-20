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Военнослужащие танковой армии ЗВО вернулись в Подмосковье после маневров «Запад-2021»
Армия
Военнослужащие танковой армии ЗВО вернулись в Подмосковье после маневров «Запад-2021»
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 20 сентября. Первые эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО вернулись в Подмосковье после учений «Запад-2021», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие совершили марш протяженностью 800 километров. В данный момент мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения приступили к разгрузке боевой техники на подмосковных железнодорожных станциях. После этого солдаты приступят к обслуживанию техники и вооружения. Затем начнется подготовка к новому учебному периоду, отмечают представители военного округа.

Совместные российско-белорусские маневры «Запад-2021» проходили на территории девяти полигонов в России и пяти военных объектах в Белоруссии. Всего в учениях было задействовано 200 тыс. военнослужащих. Основной целью мероприятия была отработка действий по обеспечению обороны и безопасности союзного государства.

Ранее сообщалось, что военные маневры российских войск, продемонстрированные во время учений «Запад-2021», вдохновили читателей болгарского портала dir.bg.

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россия зво запад-2021
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