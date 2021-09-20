Лукашенко в сообщении Путину принес соболезнования из-за трагедии в Перми

Минск, 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину сообщение, в котором он выразил соболезнования из-за происшествия в Перми.

Белорусский лидер в сообщении президенту РФ отметил, что в Минске с глубокой скорбью отреагировали на произошедшее в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии», — подчеркнул Лукашенко.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в Перми.

Ранее стало известно, что 18-летний Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на студентов и сотрудников вуза. В результате инцидента несколько человек погибли, более 20 получили травмы. Стрелка обезвредил лейтенант полиции Константин Калинин.