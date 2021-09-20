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Лукашенко в сообщении Путину принес соболезнования из-за трагедии в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 18:11
Политика
Лукашенко в сообщении Путину принес соболезнования из-за трагедии в Перми
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 20 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину сообщение, в котором он выразил соболезнования из-за происшествия в Перми.

Белорусский лидер в сообщении президенту РФ отметил, что в Минске с глубокой скорбью отреагировали на произошедшее в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии», — подчеркнул Лукашенко.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в Перми.

Ранее стало известно, что 18-летний Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на студентов и сотрудников вуза. В результате инцидента несколько человек погибли, более 20 получили травмы. Стрелка обезвредил лейтенант полиции Константин Калинин.

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Все новости / Политика / Лукашенко в сообщении Путину принес соболезнования из-за трагедии в Перми
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