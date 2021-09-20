Подполковник ФСБ оценил идею ограничить право на оружие после трагедии в Перми

Оружие в России можно приобрести совершенно легально, начиная с 18 лет. Для покупки некоторых видов нужна лицензия. Например, газовый пистолет, револьвер или ружье продадут только при ее наличии. А электрошокер, газовый баллончик или пневматический пистолет калибром до 4,5 мм можно купить и без нее.

Для лицензии нужно два медицинских заключения, чтобы их получить, необходимо пройти обследование у окулиста, нарколога и психиатра:

об отсутствии противопоказаний к владению оружием;

об отсутствии в организме наркотических и психотропных средств.

Оружие нельзя хранить в шкафу или гараже. Чтобы оно не причинило вреда и не попало в руки тех, кто не умеет обращаться опасными предметами, нужно хранить его в специальном сейфе, который заблаговременно нужно приобрести. Также необходимо пройти подготовительные курсы и получить акт о проверке условий хранения.

Но многие граждане России требуют еще больше ужесточить закон по получению оружия. В основном такие разговоры вспыхивают, как только происходит очередная трагедия. Вот и сегодня, когда пришли новости о том, что в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний первокурсник открыл стрельбу по студентам, в социальных сетях начали бурно обсуждать идею ограничить право на получение оружия.

Подполковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник Управления «А» Центра специального назначения, президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, стоит ли ужесточать закон после трагедии в Перми.

alfafilatov.com / Официальный сайт Алексея Филатова

«Я думаю, что это ни к чему не приведет. После произошедшего в Казани у нас ужесточили право покупки оружия. И вот, пожалуйста, 18-летний подросток все равно получил это помповое ружье. Если человек планирует совершить преступление, то он найдет при помощи чего его совершить. Он либо у своих родителей украдет, как это было в Отрадном, когда школьник пришел в учебное заведение с отцовским ружьем. Либо же купит оружие на черном рынке. Я думаю, что это шаг в сторону, который создаст еще больше неудобств для истинных любителей охоты или тактической стрельбы. Да, для таких людей запрет станет проблемой, а вот для преступников, которые решили себя проявить, — нет», — заявил Алексей Филатов.

Ранее заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев озвучил, каким должно быть достойное наказание для пермского стрелка.