Росатом проведет модернизацию атомной отрасли до 2035 года

Вена, 20 сентября. Общее число атомных энергетических блоков в России вырастет, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Планами по обновлению работающих отечественных атомных станций поделился с журналистами в австрийской столице глава Росатома Алексей Лихачев. Он руководит делегацией России на 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. Об этом пишет ТАСС.

Блоки на АЭС будут расширяться. Предполагается, что блоки советского производства времен 1970-х годов будут постепенно отключать и менять их на новейшие устройства. Росатом намеревается заменить примерно 15 блоков до 2035 года, подчеркнул Лихачев.

Современные блоки представляют поколение 3+ и дают мощность в 1200 МВт. Государственная корпорация также прорабатывает вопросы ввода в эксплуатацию инновационных технологий, вроде реакторов на быстрых нейтронах, реакторов средней мощности и водо-водяных реакторов со спектральным регулированием. В настоящее время план развития атомной генерации проходит процесс обсуждения в кабмине.

Росэнергоатом решил застраховать отечественные атомные станции от рисков. Размер страховой суммы составляет 2,044 трлн рублей и будет актуален в течение двух лет. Страховщик в виде СОГАЗа получит за сделку 3 млрд рублей.