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Анамнез недели. Трагедия в Перми и трехдневное голосование
Видео

Какие новшества присуще выборам-2021, и почему внедрение третьего дня голосования стало «спасением» для россиян? Какие мотивы были у стрелка из Перми, и почему ему оказали медицинскую помощь? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

Представитель Социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду» Анатолий Петрунин обсудил голосование-2021 вместе с Константином Тхостовым, членом регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге.

Эксперты попытались найти ответы на вопросы, связанные с трагедией в Перми. По последним данным, погибли шесть человек. Стрелок совершил атаку на учащихся Пермского государственного университета.

Мнение Анатолия Петрунина и Константина Тхостова о новшествах на выборах вы узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».

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