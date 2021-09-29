Вера, Надежда, Любовь 2021: история, традиции, приметы, что нельзя делать 30 сентября

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София — это праздник, в православии отмечаемый 30 сентября (в 2021 году — в четверг). На Руси день был посвящен всем женщинам и носил название Вселенские бабьи именины (аналог Женского дня).

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История праздника

События, связанные со святыми мученицами по имени Вера, Надежда, Любовь и София, относят ко II веку, когда в Риме правил жестокий император Адриан, ненавидевший христиан.

Благочестивая вдова София (в переводе с греческого имя означает «мудрость»), исповедовавшая христианство, жила в Риме с тремя юными дочерями двенадцати, десяти и девяти лет. Дочери Софии — Вера, Надежда и Любовь (по-гречески Пистис, Элпис и Агапэ), несмотря на юный возраст, тоже были ревностными последовательницами учения Христа.

Адриан, узнав о благочестивой семье, потребовал от Софии и ее дочерей отречься от христианства и принести жертву языческой богине. Когда те отказались, император велел повергнуть девочек жестоким пыткам, но они остались верны заветам христианства. Тогда Адриан велел их казнить, заставив Софию смотреть на страдания и казнь дочерей.

София, оплакав девочек, через три дня скончалась на их могиле от душевных мук. Позже Вера, Надежда, Любовь и София были причислены к лику святых.

Федеральное агентство новостей /

Вселенские бабьи именины

На Руси праздник считался Вселенскими бабьими именинами, последним днем бабьего лета. В этот день девушки и женщины молились Вере, Надежде, Любови и Софии, а также Богородице — главной бабьей заступнице. По традиции в этот день женщины устраивали вскладчину застолье, на которое старались не приглашать мужчин. Собираясь вместе, женщины и девушки плакались друг другу о тяжелой бабьей доле.

Что нельзя делать 30 сентября

День был посвящен женщинам, им разрешалось практически все, а вот мужчинам следовало соблюдать осторожность. Они в этот день старались не перечить женщинам, чтобы не навлечь на себя беду. За женские слезы Богородица могла наслать суровое наказание обидчику.

Ругать женщин тоже не следовало, согласно суеверию, это было чревато немотой.

Женщины старались не проводить этот день в одиночестве, это считалось плохой приметой, и не изнурять себя работой. Считалось, что в этот день всю работу по дому и даже на кухне должны делать мужчины.

По погоде 30 сентября судили о будущей зиме. Согласно приметам, теплый и солнечный день означал, что Богородица милостива к женщинам, слышит их молитвы, а значит, год будет легким, а запасов хватит до весны.