Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей

Владимир, 20 сентября. Директор коммерческой фирмы не уплатил таможенные платежи при ввозе ферментированного табака во Владимирскую область. Этот факт установила транспортная прокуратура в ходе проверки, сообщают «Владимирские ведомости».

Действия недобросовестного предпринимателя, осуществленные еще в 2019 году, нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 72 млн рублей. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело. Ему вменяют совершенное в особо крупном размере уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций.

Ранее ФАН рассказывал о возбуждении уголовного дела в отношении бухгалтера одной из ростовских школ. Ее обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.