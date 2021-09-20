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Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей
Общество
Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей
pixabay.com  / 

Владимир, 20 сентября. Директор коммерческой фирмы не уплатил таможенные платежи при ввозе ферментированного табака во Владимирскую область. Этот факт установила транспортная прокуратура в ходе проверки, сообщают «Владимирские ведомости».

Действия недобросовестного предпринимателя, осуществленные еще в 2019 году, нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 72 млн рублей. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело. Ему вменяют совершенное в особо крупном размере уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций.

Ранее ФАН рассказывал о возбуждении уголовного дела в отношении бухгалтера одной из ростовских школ. Ее обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.

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