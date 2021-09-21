Яблочники поссорились еще до провальных выборов при дележе шкуры неубитого медведя

Клоунада от «Яблока» с обещаниями «отказаться от всех льгот и денег» еще перед выборами говорила, что надежды занять места в Госдуме у них не было. Так и вышло, Митрохин провалился, и его партия в нижней палате парламента представлена не будет.

Об этом известный публицист Олег Лурье сообщил ФАН в связи с обещаниями председателя партии Николая Рыбакова накануне голосования, что «депутаты от партии «Яблоко» в Госдуме нового созыва откажутся от привилегий и будут перечислять более трех четвертых своих зарплат детским домам». Яблочник Кирилл Янков ответил своему руководителю в мессенджере, что перечислять зарплату сиротам он не готов: «отказавшись от трех четвертых, у меня останется только 100 тысяч».

Журналист, специализирующийся на расследованиях, Олег Лурье высказал ФАН гипотезу, что накануне голосования руководители «Яблока» устраивали нелепую шумиху, демонстрируя своим кураторам: «Мы старались, но ничего не вышло из-за режима в этой стране!»

«Ситуация очень смешная. Кандидаты от партии «Яблоко» публично делили шкуру неубитого медведя. Произошло очевидное — «Яблоко» не набрало и пяти процентов. Удивительные ребята, а ведь они заранее расписали свои доходы, которые хотели иметь после получения депутатских мандатов. Вот только в Госдуму они не попали. Они понимали, что надежды победить нет, поэтому и устроили этот фарс. Ситуация напоминает аферу Остапа Бендера, описанную в романе «Двенадцать стульев», где он от несуществующей организации «Союз меча и орала» обещал передать чужие деньги сиротам», — заявил публицист.

Невские Новости / Юлия Медведева

Собеседник ФАН добавил, что публичные обещания оппозиционеров «все отдать» — понимание очередного провала и констатация проигрыша до начала голосования. Лурье заметил, что предварительный шум, который все имели возможность наблюдать, — заблаговременный отчет партии «Яблоко» перед своими западными кураторами, так как, кроме намерений, они продемонстрировать больше ничего не смогли.

«Примечательно, что на официальном сайте партии «Яблоко» вывешен меморандум. Среди основных целей, которые хотят достичь эти господа под номером 9, значится отчуждение Крыма, хотя подобная деятельность в нашей стране запрещена Уголовным кодексом РФ. «Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года», — сказано там. Помимо этого, так называемое «гендерное отделение» «Яблока» на своих заседаниях сулит всем желающим регулярные парады сексуальных меньшинств, которые станут проводиться в столице, как только их партия придет к власти. Разумеется, к власти они не пришли и не придут», — обратил внимание журналист.

Олег Лурье предположил, что подобными обещаниями представители «Яблока» пытаются нарисовать перед гражданами нашего государства «заманчивую» картинку европейской страны, в которую превратят Россию, если когда-нибудь прорвутся в парламент. В этой стране, по словам публициста, будут официально признаны 20 гендеров, но не будет Крымского полуострова. По мнению собеседника ФАН, яблочники не понимают, что для нормальных россиян все это ненормально и неприемлемо, шансов у них нет.

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