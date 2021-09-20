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Политика
Политолог Судаков: РФ может создать свой военный союз в ответ на американский AUKUS
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Политолог Судаков: РФ может создать свой военный союз в ответ на американский AUKUS
Политика
Политолог Судаков: РФ может создать свой военный союз в ответ на американский AUKUS
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 сентября. Создание новых военных или политических союзов поможет России минимизировать угрозы для своих национальных интересов в стратегически важных регионах.

Таким мнением с изданием ИА SM-News поделился политолог-американист Сергей Судаков. По его словам, к созданию новых союзов Россию может подтолкнуть политика западных стран. Он напомнил, что недавно стало известно о формировании ориентированного на противодействие Китаю альянса, в который вошли США, Великобритания и Австралия.

«Создаваемые альянсы и военные союзы приведут к тому, что Россия в ближайшее время будет вынуждена формировать свои собственные альянсы. Китай же никогда не вступает в военные альянсы», − пояснил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день России ничего не мешает создавать собственные буферные зоны безопасности в ответ на американский AUKUS. Такой шаг позволит Москве обезопасить себя от потенциальных угроз, которые могут исходить со стороны западных стран.

«Любые неприятности, которые будут исходить в нашем подбрюшье, Афганистане или даже далекой Австралии, которые влияют на Китай, они непосредственно влияют и на нашу страну», − подытожил Судаков.

Ранее эксперты говорили, что Австралия не подходит на роль форпоста Запада перед лицом Китая. Сообщалось также, что Вашингтон может использовать новый союз для атак на Россию.

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россия сша китай альянс
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