Депутат Поклонская пообещала поделиться подробностями о новом месте работы

Москва, 20 сентября. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва оправдать доверие россиян.

Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале. Помимо этого, политик пообещала в скором времени рассказать о новом месте работы.

«Состоялись выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере», — подчеркнула Поклонская.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность гражданам страны за высокий показатель явки на прошедших выборах. Кроме того, он также поблагодарил россиян за доверие и активную жизненную позицию.