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Депутат Поклонская пообещала поделиться подробностями о новом месте работы
Политика
Депутат Поклонская пообещала поделиться подробностями о новом месте работы
Фото из личного архива Натальи Поклонской

Москва, 20 сентября. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожелала избранным депутатам нового созыва оправдать доверие россиян.

Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале. Помимо этого, политик пообещала в скором времени рассказать о новом месте работы.

«Состоялись выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны. Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере», — подчеркнула Поклонская.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность гражданам страны за высокий показатель явки на прошедших выборах. Кроме того, он также поблагодарил россиян за доверие и активную жизненную позицию.

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