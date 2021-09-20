Глава ВОЗ провел встречу с талибами в Кабуле

Кабул, 20 сентября. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал в столицу Афганистана для встречи с руководством движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), а также для посещения медицинских учреждений регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

Глава организации прибыл в Кабул после визита в Доху, где обсудил с министром здравоохранения Катара Хананом Мухаммадом Аль Кувари вопросы сотрудничества для оказания помощи медицинскому сектору Афганистана.

@DrTedros General director of @WHO and UNAMA representative in Afghanistan met with Mullah Mohammad Hassan Akhund, Acting Prime Minister, Mullah Abdul Ghani Baradar Deputy PM, Mawlavi Amir Khan Muttaqi Acting Minister of Foreign Affairs & a number of IEA officials at Arg today. pic.twitter.com/0hjJm1aKQI — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) September 20, 2021

Гебрейесус провел переговоры с премьер-министром временного правительства талибов Мохаммадом Хасаном Ахундом и его заместителем Абдул Гани Барадаром, который недавно вновь появился на публике и опроверг многочисленные сообщения о его ранении и смерти.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились предположения, что на вице-премьера совершили покушение члены радикальной «Сети Хаккани» – одного из двух основных течений внутри «Талибана», якобы вступившие в конфронтацию с более умеренными сторонниками движения, к которым относился Барадар. Тем не менее сам он вскоре опубликовал видеообращение, в котором заверил, что слухи о его смерти и внутреннем конфликте в группировке являются ложными.

I'm in #Afghanistan, with @WHOEMRO Director Ahmed Al Mandhari. Protecting the health of the Afghan people is of the utmost priority for @WHO. We will visit health facilities meet with @WHOAfghanistan staff, health workers, and Taliban leadership on these vital issues. pic.twitter.com/O62S9vfqrs — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 20, 2021

«Я нахожусь в Афганистане вместе с директором Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмедом аль-Мандхари. Защита здоровья афганского народа является для организации первостепенной задачей. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с нашими сотрудниками в Афганистане, работниками сектора здравоохранения и руководством талибов для решения этих жизненно важных вопросов», — написал Гебрейесус в Twitter по прибытии в Кабул.

Стороны обсудили прекращение поддержки медицинского сектора республики Всемирным банком, который ранее отказался от валютной помощи руководству страны из-за неопределенности статуса правительства. При этом в конце августа Аль-Мандхари заявил, что резервы лекарственных препаратов в лечебных учреждениях истощены, а активная миграция в стране и за ее пределы может способствовать новым вспышкам коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.