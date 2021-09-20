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Глава ВОЗ провел встречу с талибами в Кабуле
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Глава ВОЗ провел встречу с талибами в Кабуле
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Кабул, 20 сентября. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал в столицу Афганистана для встречи с руководством движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), а также для посещения медицинских учреждений регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

Глава организации прибыл в Кабул после визита в Доху, где обсудил с министром здравоохранения Катара Хананом Мухаммадом Аль Кувари вопросы сотрудничества для оказания помощи медицинскому сектору Афганистана.

Гебрейесус провел переговоры с премьер-министром временного правительства талибов Мохаммадом Хасаном Ахундом и его заместителем Абдул Гани Барадаром, который недавно вновь появился на публике и опроверг многочисленные сообщения о его ранении и смерти.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились предположения, что на вице-премьера совершили покушение члены радикальной «Сети Хаккани» – одного из двух основных течений внутри «Талибана», якобы вступившие в конфронтацию с более умеренными сторонниками движения, к которым относился Барадар. Тем не менее сам он вскоре опубликовал видеообращение, в котором заверил, что слухи о его смерти и внутреннем конфликте в группировке являются ложными.

«Я нахожусь в Афганистане вместе с директором Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмедом аль-Мандхари. Защита здоровья афганского народа является для организации первостепенной задачей. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с нашими сотрудниками в Афганистане, работниками сектора здравоохранения и руководством талибов для решения этих жизненно важных вопросов», — написал Гебрейесус в Twitter по прибытии в Кабул.

Стороны обсудили прекращение поддержки медицинского сектора республики Всемирным банком, который ранее отказался от валютной помощи руководству страны из-за неопределенности статуса правительства. При этом в конце августа Аль-Мандхари заявил, что резервы лекарственных препаратов в лечебных учреждениях истощены, а активная миграция в стране и за ее пределы может способствовать новым вспышкам коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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