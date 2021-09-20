Победители и проигравшие: чем завершился трехдневный выборный марафон в России

Предварительные итоги выборного марафона в России, который длился три дня (с 17 по 19 сентября), подвели в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Какие сюрпризы преподнесли избиратели на этих выборах? Кто вошел в пятерку лидеров? Почему на выборах провалились «зеленые», хотя экологическая повестка сейчас очень актуальна? И как оценивается явка избирателей? На эти и другие вопросы ответил доктор политических наук, руководитель отделения Российского общества политологов Ленинградской области, декан факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Сюрприз на выборах-2021 преподнесла еще недавно никому неизвестная партия «Новые люди». По предварительным итогам избирательного процесса, партия набрала 5,33% голосов и замкнула пятерку прошедших в нижнюю палату парламента, которую возглавила «Единая Россия», туда также вошли КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». По мнению Александра Курочкина, это вполне закономерное явление, поскольку в обществе давно уже сформировался запрос на новые лица в политике.

«Я уже говорил о том, что, по данным соцопросов, у избирателя есть запрос на новые лица в политике и обновление политического спектра в парламенте. И эту потребность в большей степени удовлетворили «Новые люди», что и показывает голосование», — пояснил политолог.

Он считает, что на руку новичкам сыграл и сам бренд, название которого соответствует ожиданиям общества, и представительство в лице достаточно молодых кандидатов. Это позволило привлечь к избирательному процессу молодежь. Плюс партия «откусила» часть электората у «Яблока» и других оппозиционных партий. Преодолев пятипроцентный барьер «Новые люди» получают возможность сформировать вполне нормальную фракцию, которая может выходить со своими законопроектами, уверен политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В то же время бесспорный победитель выборного процесса «Единая Россия», набравшая, по предварительным итогам, 49,83%, по словам Курочкина, «балансирует на грани» абсолютного большинства.

«Это, конечно, солидный результат, но не 54%, как было в 2016 году. Не знаю, перешагнут они 50% барьер или нет, сейчас сотые решают этот вопрос. В этой связи настораживает, что показатели партий, которые не могли рассчитывать на успех, — это КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — они выше, чем были на выборах в 2016-м. Это говорит о левом развороте избирателей», — сказал политолог.

Несмотря на то, что часть выдвигаемых этими партиями идей носили популистский характер, в целом предвыборные кампании были выстроены правильно, уверен Курочкин.

Экоактивисты на выборах-2021 были представлены двумя партиями: «Зеленые» и «Зеленая альтернатива». В какой-то момент при подсчете голосов партия «Зеленые» даже обгоняла «Яблоко». Но как итог: ни те, ни другие экоактивисты не перешагнули 1% барьер. Как считает Курочкин, нераскрученность экологии в политическом процессе — это упущение, поскольку повестка перспективная. На Западе экология — это тема №2, которую вовсю используют политики. В России же до сих пор не сложилось мощное экологическое движение, хотя очень много отдельных региональных групп, которые озабочены этим вопросом. Избирателей вопросы экологии тоже волнуют: они хотят пить чистую воду, дышать чистым воздухом. Однако люди не видят внятных предложений по выходу из этой ситуации, поэтому пока у «зеленых» выстрелить и не получилось.

Невские Новости / Евгения Сычева

Как сообщил ЦИК, по итогам подсчета протоколов, явка избирателей на выборах-2021 составила более 51%, что выше в сравнении с прошлой кампанией. Как объяснил декан факультета политологии СПбГУ, это достаточно высокий показатель, даже если опираться на зарубежный опыт, и свою роль в этом сыграло онлайн-голосование.

«Пока рано давать полновесную оценку такой практике, как онлайн-голосование. Но оно все же прошло и дало неожиданно большой процент участия избирателей в голосовании», — сказал политолог.

Единственное, чего, по его мнению, не хватает участникам онлайн-голосования, — это доступной и понятной информации, как происходит процесс. Сейчас люди не понимают, как учитывается их голос и насколько обеспечена безопасность персональных данных.