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Молодежь ЦАР потребовала от ООН полной отмены санкций в отношении республики
Весь мир
Молодежь ЦАР потребовала от ООН полной отмены санкций в отношении республики
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 20 сентября. Молодежная ассоциация устроила сидячую забастовку против оружейного эмбарго, которое Совет Безопасности ООН наложил на Центральноафриканскую Республику. В акции приняли участие более 100 девушек и юношей.

«Цель этого мероприятия — показать национальной и международной общественности наше недовольство продлением санкций на поставку вооружения. Мы против этого решения и требуем полной отмены запретов. Мы готовы взять на себя ответственность и принять участие в борьбе с ограничениями, которые нависли над нами, как дамоклов меч», — заявил представитель движения Рик Гбаго.

Жители Центральноафриканской Республики неоднократно говорили о контрпродуктивности оружейного эмбарго. Они выходили на многочисленные демонстрации, в том числе проводили митинг возле Национальной ассамблеи.

Мероприятие посетили сотни человек из восьми округов столицы. Люди уверены, что санкции утратили актуальность после прихода к власти легитимного правительства во главе с Фостен-Арканжем Туадера.

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