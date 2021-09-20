Молодежь ЦАР потребовала от ООН полной отмены санкций в отношении республики

Банги, 20 сентября. Молодежная ассоциация устроила сидячую забастовку против оружейного эмбарго, которое Совет Безопасности ООН наложил на Центральноафриканскую Республику. В акции приняли участие более 100 девушек и юношей.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: mobilisation de l’association des jeunes pour la paix relative à la levée de l’embargo sur les armes https://t.co/oZKHQXkV0n — 236 News ???????? (@236News) September 19, 2021

«Цель этого мероприятия — показать национальной и международной общественности наше недовольство продлением санкций на поставку вооружения. Мы против этого решения и требуем полной отмены запретов. Мы готовы взять на себя ответственность и принять участие в борьбе с ограничениями, которые нависли над нами, как дамоклов меч», — заявил представитель движения Рик Гбаго.

Жители Центральноафриканской Республики неоднократно говорили о контрпродуктивности оружейного эмбарго. Они выходили на многочисленные демонстрации, в том числе проводили митинг возле Национальной ассамблеи.

Мероприятие посетили сотни человек из восьми округов столицы. Люди уверены, что санкции утратили актуальность после прихода к власти легитимного правительства во главе с Фостен-Арканжем Туадера.