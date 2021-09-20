Жители ЦАР потребовали Совбез ООН вывести миротворцев из республики

Банги, 20 сентября. Центральноафриканцы направили в Совет Безопасности ООН открытое письмо с требованием завершить многопрофильную миссию (МИНУСКА) и вывести миротворцев из страны.

Поводом для недовольства граждан республики послужило очередное смертельное ДТП. Речь идет об аварии в 17 километрах от столицы ЦАР, когда грузовик МИНУСКА задавил женщину, после чего наехал на скопление людей и врезался в здание.

Очевидцы инцидента утверждают, что водитель транспортного средства находился под воздействием наркотических веществ.

«Голубые каски» вновь оказались виновниками происшествия, повлекшего гибель мирного населения.

Люди не доверяют миротворцам ООН и считают их угрозой нацбезопасности. Сотрудники МИНУСКА, которых отправили в республику для стабилизации обстановки, за девять лет заработали некомплиментарную репутацию. Их не раз уличали в вымогательстве, мародерстве и сотрудничестве с боевиками.

Ранее руководство колл-центра «1320» после обработки данных выяснило, что количество жалоб на бесчинства «голубых касок» превысило несколько тысяч.