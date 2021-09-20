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Медицинские и бытовые отходы засорили черноморское побережье Турции
Весь мир
Медицинские и бытовые отходы засорили черноморское побережье Турции
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 20 сентября. Медицинские маски и пластик засорили прибрежные черноморские районы Турции. Данный факт был выявлен благодаря LitOuter — финансируемому Евросоюзом проекту по повышению осведомленности общественности и сокращению массы морского мусора ради защиты экосистемы Черного моря.

Пляжи Сюрмене и Трабзона использовались для тестового этапа реализации LitOuter. Установлено, что на каждые 500 квадратных метров этих территорий приходятся в среднем 2 500 единиц отходов. Помимо пластиковых бутылок и масок речь идет и об обычном бытовом мусоре.

В целом по миру пластмассы составляют около 80% всех твердых отходов, сбрасываемых в моря напрямую либо через реки.

Профессор Кошкун Эрюз, координатор проекта в Турции и научный сотрудник Факультета морских наук Технического университета Карадениза, заявил, что его команда работает над моделированием маршрутов загрязнения. По его словам, твердые отходы в Турции регулярно собираются и утилизируются, однако население не проявляет должной сознательности и не всегда выбрасывает мусор в контейнеры.

«Это показывает, что при наличии надлежащей системы утилизации люди не чувствительны к проблемам загрязнения. Им не хватает осведомленности о надлежащей утилизации отходов», — сказал он.

Эруз добавил, что отходы, связанные с пандемией коронавируса, становятся все более заметными в Черном море — от масок до флаконов для дезинфицирующих средств.

«Медицинские отходы являются самыми опасными. Они могут провоцировать заболевания. К сожалению, мы видим, что здесь [на пляжах] они составляют 5% отходов. Например, на площади 500 квадратных метров, которую мы обследовали, мы обнаружили по меньшей мере 125 масок», — констатировал профессор.

Власти Турции в конце 2020 года заявляли, что 2021-й пройдет под знаменем защиты окружающей среды, однако на страну обрушился ряд экологических катаклизмов. Помимо природных явлений, таких как засуха или землетрясения, республика столкнулась с вымиранием фауны из-за бездумного ведения сельского хозяйства и осушения водоемов ради орошения полей. Кроме того, в мае-июне на слуху у турок находились зловонные «морские сопли», образовавшиеся в Мраморном море. Причиной возникновения данного явления стал неконтролируемый сброс сточных вод в акваторию.

Также в Турцию со всей Европы свозится мусор на утилизацию, зачастую представляющую собой обычное открытое сжигание отходов.

«Мы производим 3,5 миллиона тонн пластиковых отходов в год. Перерабатывается только 400 тонн отходов. Остальное в основном выбрасывается в природу путем сжигания или другими способами. Вот почему, например, импорт отходов из Нидерландов обходится дешевле», — заявлял сопредседатель «Партии зеленых» Корай Доган.

Подобные явления являются раздражающим фактором для турецкого общества, которое возлагает ответственность за жертвы и убытки на власти и их представителей. Как правило, упреки сводятся к неподготовленности чиновников перед экологическими вызовами, их провокации и неспособности эффективно ликвидировать возникшие последствия.

Так, например, в 2020 году Турцию сотрясали землетрясения, унесшие жизни сотен человек. При этом с 1999 года Анкара через специальный налог должна была собрать около 67 миллиардов турецких лир, которых в нужный момент не оказалось. В социальных сетях граждане запустили хэштег «Куда делся налог на землетрясение?». Выяснить, куда ушли деньги, так и не удалось — правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) и «Партия националистического движения» (ПНД) заблокировали предложение оппозиции об изучении местонахождения собранных средств.

Также летом 2021 года территорию республики накрыли масштабные лесные пожары, обнажившие упадок системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Для борьбы со стихией у Турции не хватало наличествующих средств, ввиду чего ей пришлось принять иностранную помощь. При этом прокуратура начала расследование по фактам призывов турок в соцсетях о расширении зарубежного вмешательства, усмотрев в этом попытку дискредитации правящей власти.

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турция экология
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