Медицинские и бытовые отходы засорили черноморское побережье Турции

Анкара, 20 сентября. Медицинские маски и пластик засорили прибрежные черноморские районы Турции. Данный факт был выявлен благодаря LitOuter — финансируемому Евросоюзом проекту по повышению осведомленности общественности и сокращению массы морского мусора ради защиты экосистемы Черного моря.

Пляжи Сюрмене и Трабзона использовались для тестового этапа реализации LitOuter. Установлено, что на каждые 500 квадратных метров этих территорий приходятся в среднем 2 500 единиц отходов. Помимо пластиковых бутылок и масок речь идет и об обычном бытовом мусоре.

В целом по миру пластмассы составляют около 80% всех твердых отходов, сбрасываемых в моря напрямую либо через реки.

Профессор Кошкун Эрюз, координатор проекта в Турции и научный сотрудник Факультета морских наук Технического университета Карадениза, заявил, что его команда работает над моделированием маршрутов загрязнения. По его словам, твердые отходы в Турции регулярно собираются и утилизируются, однако население не проявляет должной сознательности и не всегда выбрасывает мусор в контейнеры.

«Это показывает, что при наличии надлежащей системы утилизации люди не чувствительны к проблемам загрязнения. Им не хватает осведомленности о надлежащей утилизации отходов», — сказал он.

Эруз добавил, что отходы, связанные с пандемией коронавируса, становятся все более заметными в Черном море — от масок до флаконов для дезинфицирующих средств.

«Медицинские отходы являются самыми опасными. Они могут провоцировать заболевания. К сожалению, мы видим, что здесь [на пляжах] они составляют 5% отходов. Например, на площади 500 квадратных метров, которую мы обследовали, мы обнаружили по меньшей мере 125 масок», — констатировал профессор.

Власти Турции в конце 2020 года заявляли, что 2021-й пройдет под знаменем защиты окружающей среды, однако на страну обрушился ряд экологических катаклизмов. Помимо природных явлений, таких как засуха или землетрясения, республика столкнулась с вымиранием фауны из-за бездумного ведения сельского хозяйства и осушения водоемов ради орошения полей. Кроме того, в мае-июне на слуху у турок находились зловонные «морские сопли», образовавшиеся в Мраморном море. Причиной возникновения данного явления стал неконтролируемый сброс сточных вод в акваторию.

Также в Турцию со всей Европы свозится мусор на утилизацию, зачастую представляющую собой обычное открытое сжигание отходов.

«Мы производим 3,5 миллиона тонн пластиковых отходов в год. Перерабатывается только 400 тонн отходов. Остальное в основном выбрасывается в природу путем сжигания или другими способами. Вот почему, например, импорт отходов из Нидерландов обходится дешевле», — заявлял сопредседатель «Партии зеленых» Корай Доган.

Çukurova’nın bereketli toprakları Adana’mız, Avrupa’nın çöp merkezi haline dönüştürülüyor. Sesimizi duyan yok mu? pic.twitter.com/0LD6UcdtMb — ????????Ali ÖZGER ???????? (@aliozger1453) May 2, 2021

Подобные явления являются раздражающим фактором для турецкого общества, которое возлагает ответственность за жертвы и убытки на власти и их представителей. Как правило, упреки сводятся к неподготовленности чиновников перед экологическими вызовами, их провокации и неспособности эффективно ликвидировать возникшие последствия.

Так, например, в 2020 году Турцию сотрясали землетрясения, унесшие жизни сотен человек. При этом с 1999 года Анкара через специальный налог должна была собрать около 67 миллиардов турецких лир, которых в нужный момент не оказалось. В социальных сетях граждане запустили хэштег «Куда делся налог на землетрясение?». Выяснить, куда ушли деньги, так и не удалось — правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) и «Партия националистического движения» (ПНД) заблокировали предложение оппозиции об изучении местонахождения собранных средств.

Kandilli Rasathanesi İzmir'deki depremi değerlendirdi: Normal faylanma depremi https://t.co/EdPGidA7M2 pic.twitter.com/YMdh6fJsqU — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 30, 2020

Также летом 2021 года территорию республики накрыли масштабные лесные пожары, обнажившие упадок системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Для борьбы со стихией у Турции не хватало наличествующих средств, ввиду чего ей пришлось принять иностранную помощь. При этом прокуратура начала расследование по фактам призывов турок в соцсетях о расширении зарубежного вмешательства, усмотрев в этом попытку дискредитации правящей власти.