Двое жителей Красноярска спасли кошку, которая застряла в окне верхнего этажа

Красноярск, 20 сентября. Двое мужчин из Красноярска пришли на помощь кошке, которая застряла в приоткрытом окне квартиры на верхнем этаже.

Очевидцы заметили животное, которое находилось на верхнем этаже в пятиэтажном доме. Кошка высунулась на улицу из приоткрытого окна и застряла в проеме.

Двое молодых парней, выбравшись на крышу дома, с помощью подручных средств подцепили животное. Когда горожане удостоверились, что кошка плотно ухватилась за сделанную ими конструкцию, они перекинули ее к себе на крышу.

Prt Scr instagram.com / @nt_krasnoyarsk

Для большей безопасности неравнодушные прохожие натянули под окном ткань. Однако она не пригодилась, так как спасательная операция прошла успешно. К вечеру удалось разыскать хозяев животного, они рассказали, что в этот момент находились на работе.

Как ранее сообщалось, в Удмуртии спасатели сняли с дерева кошку. Она выпала из окна многоэтажки.