Стоимость видеокарт в Европе снова поднимается

Москва, 20 сентября. Ощутимый рост цен фиксируется в сегменте видеокарт на территории Европы.

Цена видеоадаптеров для компьютеров продолжает расти на европейском рынке. Определенные модели дорожают в несколько раз. Портал 3DCenter опубликовал информацию о средней наценке на устройства производства Nvidia и AMD.

Отмечается, что современные представители Radeon от AMD набирают в наценке до 74%. Девайсы GeForce вырастают в цене на 70%. Эксперты указывают, что в течение крайних трех месяцев продукция AMD держится впереди конкурентов.

Авторы статьи подчеркивают, что уровень наценки особенно увеличился в середине лета. В настоящее время ценовая планка примерно равняется показателям февраля 2021 года. Специалисты приходят к выводу, что с приближением конца года видеокарты становится все сложнее приобрести.

Эксперты в середине лета писали, что снижение заинтересованности видеоадаптерами со стороны майнеров может охладить рынок и сделать устройства более доступными для рядовых пользователей.