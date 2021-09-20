Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 18:08
18:05
Происшествия
Стрелок из Перми находится в крайне тяжелом состоянии после проведенной операции
18:04
Происшествия
Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Ярошенко о досрочном освобождении
18:04
Экономика
Росатом проведет модернизацию атомной отрасли до 2035 года
18:00
Видео
Китайский спортсмен совмещает трюки из хип-хопа и скакалку в один вид искусства
17:59
Общество
Власти Греции приняли решение ужесточить ограничения по коронавирусу
17:58
Общество
Кардиолог Тальбот назвала главные правила заботы о здоровье сердца
17:57
Происшествия
Вузы в Дагестане усиливают безопасность после трагедий в Перми и Казани
17:55
Происшествия
Пермский стрелок и пять пострадавших от его рук находятся в реанимации ПККБ
17:50
Весь мир
Глава ВОЗ провел встречу с талибами в Кабуле
17:48
Политика
Политолог Судаков: РФ может создать свой военный союз в ответ на американский AUKUS
Все новости

Стоимость видеокарт в Европе снова поднимается

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:33
Экономика
Стоимость видеокарт в Европе снова поднимается
Prt Scr youtube.com  /  @ NVIDIA GeForce

Москва, 20 сентября. Ощутимый рост цен фиксируется в сегменте видеокарт на территории Европы.

Цена видеоадаптеров для компьютеров продолжает расти на европейском рынке. Определенные модели дорожают в несколько раз. Портал 3DCenter опубликовал информацию о средней наценке на устройства производства Nvidia и AMD.

Отмечается, что современные представители Radeon от AMD набирают в наценке до 74%. Девайсы GeForce вырастают в цене на 70%. Эксперты указывают, что в течение крайних трех месяцев продукция AMD держится впереди конкурентов.

Авторы статьи подчеркивают, что уровень наценки особенно увеличился в середине лета. В настоящее время ценовая планка примерно равняется показателям февраля 2021 года. Специалисты приходят к выводу, что с приближением конца года видеокарты становится все сложнее приобрести.

Эксперты в середине лета писали, что снижение заинтересованности видеоадаптерами со стороны майнеров может охладить рынок и сделать устройства более доступными для рядовых пользователей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость видеокарт в Европе снова поднимается
nvidia amd видеокарты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru