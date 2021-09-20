Причиной смертельного ДТП в ЦАР назвали наркотическую зависимость водителя броневика миссии ООН

Банги, 20 сентября. Центральноафриканцы сообщили, что водитель грузовика ООН, устроивший аварию на трассе в 17 километрах от столицы, находился под действием наркотических средств.

Согласно имеющейся информации, броневик переехал женщину и влетел в толпу людей, после чего врезался в жилой дом. Очевидцы инцидента уверяют, что миротворец ООН, который управлял транспортным средством, был невменяем:

«Он потерял управление, потому что находился не в себе. Невозможно в здравом уме устроить такое на этом участке».

???????? #Centrafrique /PK 17 route de Damara: Encore un autre cas d’accident mortel d’une femme par la MINUSCA https://t.co/tSAE9YnilX — 236 News ???????? (@236News) September 20, 2021

Из-за участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий жители Центральноафриканской Республики по всей стране проводят демонстрации. Они блокируют дороги около баз многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и требуют миротворцев ответить за совершенные преступления.

Акции прошли в крупных городах республики: Банги, Бамбари, Дамара, Бриа и других. Помимо смертельных аварий, «голубых касок» обвиняют в неэффективности и многочисленных нарушениях закона.

Ранее экстренный колл-центр «1320» зарегистрировал несколько тысяч жалоб населения на сотрудников МИНУСКА.