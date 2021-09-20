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Армия ЦАР обезопасила трассу до Камеруна
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила трассу до Камеруна
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 сентября. Водители большегрузных автомобилей поблагодарили национальную армию Центральноафриканской Республики (FACA) за обеспечение безопасности движения на трассе до Камеруна.

«В отличие от миротворцев ООН, особенно бангладешского контингента, бойцы FACA проделали замечательную работу по охране конвоев. Раньше дорога до границы занимала четыре дня, а теперь всего двое суток.

Эта динамика радует население. Деятельность правительственных войск способствует свободному передвижению», — заявил дальнобойщик Адам Хиссен.

Один из торговцев раскритиковал сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), которые не справились с защитой автомобилей:

«Теперь мы не нуждаемся в услугах МИНУСКА. Их вечно приходилось ждать по несколько суток, а перемещались они так, как заблагорассудится им самим. Из-за халатности «голубых касок» многие продукты питания портились, потому что их доставка занимала более 10 дней».

Армия ЦАР обезопасила трассу до Камеруна
wikipedia.org  / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Заместитель главы города Буар Нарцисс Фейбоназуи отметил, что национальная армия внесла огромный вклад в обеспечение внутренней безопасности:

«Благодаря бойцам FACA, трасса Банги — Гаруа-Булай сейчас свободна для передвижения».

Тем временем в ЦАР продолжается операция по разоружению. Правоохранительные органы изъяли более 220 единиц оружия в третьем округе столицы.

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