Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний первокурсник открыл стрельбу по студентам. Погибли шесть человек, сам нападавший был ранен при задержании.

Утром, 20 сентября, на территорию кампуса университета проник неизвестный, как изначально сообщалось, с травматическим оружием, и открыл стрельбу по студентам, а затем зашел в здание вуза. Позже ФАН стало известно, что оружие было огнестрельное, а в результате стрельбы погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. В здание вуза вошел младший лейтенант полиции Константин Калинин, его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, в это время организовывал эвакуацию. Уже находясь в помещении, Калинин заметил вооруженного мужчину, который выстрелил в его сторону несколько раз. Ответным огнем сотрудник ранил нападавшего, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Главным подозреваемым в стрельбе в Перми называют 18-летнего Тимура Б., студента первого курса профиля «Криминалистические экспертизы» юридического факультета. Он владел оружием на законном основании.

Психолог, специалист по конфликтологии, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, судебный эксперт по уголовным делам Евгений Волков рассказал Федеральному агентству новостей, что могло подтолкнуть «пермского стрелка» на то, чтобы вооружиться и прийти в вуз. По его словам, поводом могли выступить психологические заболевания и накопление проблем с неадекватным восприятием реальности.

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«Подтолкнуть человека к совершению такого рода преступления может все что угодно. В общечеловеческом смысле есть две причины — психическое заболевание и какая-то конкретная история личности, когда у человека накапливается неадекватное восприятие реальности и появляется желание как-то себя неадекватно повести вплоть до самых крайних ситуаций. Кроме того, одно на другое может накладываться. Вот, например, по известным прежним сюжетам — там было сложение двух компонентов. Могли быть и какие-то проблемы с общением с окружающими, в том числе и со сверстниками», — сказал собеседник ФАН.

Также специалист рассказал, что нехватка родительского внимания могла внести свой вклад в то, что человек взял в руки оружие и совершил преступление.

«Что касается неполной семьи. Знаете, у нас такое количество людей живет в неполных семьях, но вырастают достаточно адекватными. Но, если, например, он был лишен внимания, хотя бы того же материнского. Например, мать много работала, а он был один в заброшенном состоянии. Это могло быть таким фактором, который мог утяжелить все остальные, а также стать одной из капель, которые в конце концов привели к тому, к чему привели», — резюмировал Евгений Волков.

Стало известно, что сотрудника ДПС, который обезвредил 18-летнего юношу, устроившего нападение на университет, планируют наградить.