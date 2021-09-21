Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 06:15
06:02
Происшествия
Один человек погиб во время пожара в гостинице в Хасавюрте
06:00
Общество
Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление
05:56
Политика
Экс-депутат Рады Мураев возложил на Зеленского вину за высокие цены на газ на Украине
05:54
Шоу-бизнес
«Мне комфортно быть голой»: Варвара Шмыкова рассказала о роли в новом фильме
05:42
Происшествия
Всех жертв стрельбы в пермском университете опознали
05:26
Общество
Количество умерших от коронавируса в США превысило число жертв испанки
05:23
Политика
Наблюдатель из Литвы Ягелавичус: избирком на выборах в Госдуму отработал безупречно
04:58
Общество
Цветки орхидеи могут стать лекарством от рака простаты
04:57
Происшествия
Правоохранители задержали браконьеров на Сахалине
04:56
Общество
Экс-солистка «Тату» Катина нашла замену Волковой в лице Бузовой
Все новости

Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление
Общество
Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление
Федеральное агентство новостей  / 

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний первокурсник открыл стрельбу по студентам. Погибли шесть человек, сам нападавший был ранен при задержании.

Утром, 20 сентября, на территорию кампуса университета проник неизвестный, как изначально сообщалось, с травматическим оружием, и открыл стрельбу по студентам, а затем зашел в здание вуза. Позже ФАН стало известно, что оружие было огнестрельное, а в результате стрельбы погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. В здание вуза вошел младший лейтенант полиции Константин Калинин, его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, в это время организовывал эвакуацию. Уже находясь в помещении, Калинин заметил вооруженного мужчину, который выстрелил в его сторону несколько раз. Ответным огнем сотрудник ранил нападавшего, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Главным подозреваемым в стрельбе в Перми называют 18-летнего Тимура Б., студента первого курса профиля «Криминалистические экспертизы» юридического факультета. Он владел оружием на законном основании.

Психолог, специалист по конфликтологии, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, судебный эксперт по уголовным делам Евгений Волков рассказал Федеральному агентству новостей, что могло подтолкнуть «пермского стрелка» на то, чтобы вооружиться и прийти в вуз. По его словам, поводом могли выступить психологические заболевания и накопление проблем с неадекватным восприятием реальности.

Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление
freepik.com  / Designed by Freepik

«Подтолкнуть человека к совершению такого рода преступления может все что угодно. В общечеловеческом смысле есть две причины — психическое заболевание и какая-то конкретная история личности, когда у человека накапливается неадекватное восприятие реальности и появляется желание как-то себя неадекватно повести вплоть до самых крайних ситуаций. Кроме того, одно на другое может накладываться. Вот, например, по известным прежним сюжетам — там было сложение двух компонентов. Могли быть и какие-то проблемы с общением с окружающими, в том числе и со сверстниками», — сказал собеседник ФАН.

Также специалист рассказал, что нехватка родительского внимания могла внести свой вклад в то, что человек взял в руки оружие и совершил преступление.

«Что касается неполной семьи. Знаете, у нас такое количество людей живет в неполных семьях, но вырастают достаточно адекватными. Но, если, например, он был лишен внимания, хотя бы того же материнского. Например, мать много работала, а он был один в заброшенном состоянии. Это могло быть таким фактором, который мог утяжелить все остальные, а также стать одной из капель, которые в конце концов привели к тому, к чему привели», — резюмировал Евгений Волков.

Стало известно, что сотрудника ДПС, который обезвредил 18-летнего юношу, устроившего нападение на университет, планируют наградить.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог назвал возможные причины, толкнувшие «пермского стрелка» на преступление
преступление психология стрельба в перми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru