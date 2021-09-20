Оборонный подрядчик США проследит за саммитом по энергетике и экономике в Ливии

Триполи, 20 сентября. Ливийский энергетический и экономический саммит, который состоится 22–23 ноября под патронажем премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы, нашел местного партнера, тесно связанного с США, Францией, Испанией и миром безопасности, Ахмеда аль-Газали.

Его компания Aldinar, как один из официальных представителей мероприятия, ответит за регистрацию участников и защиту североафриканских СМИ. За ходом встречи проследит возглавляемая Фаузи Букатифом организация Security Side, которая обучает военных.

Ахмед аль-Газали представляет компании США в Ливии, а также руководит фирмой по продаже охранного оборудования Tirsana Safety and Security. Долгое время трудился североафриканским представителем американского производителя оружия Colt и объединения AM General, которое делает военную технику. Его брат через United Libya Systems представляет промышленный конгломерат США Textron.

Кроме того, Ахмед аль-Газали является агентом как французской Zodiac Milpro, поставляющей надувные лодки для наблюдения за ливийским побережьем, так и американской Rapiscan Systems, которая специализируется на металлоискателях и рентгеновских аппаратах для досмотра багажа в аэропорту. Он, в частности, сотрудничает с испанской Alpha Unmanned Systems, проектирующей, разрабатывающей и производящей небольшие беспилотные летательные аппараты.

Также Ахмед аль-Газали руководит консалтинговым объединением Capital Group, который помогает международным компаниям проникать на североафриканский рынок, и является заместителем директора Американской торговой палаты в Ливии.

Ноябрьский саммит посвятят энергетической отрасли, в основном черному золоту и голубому топливу. Организует мероприятие Energy Capital & Power.

Ранее министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун объявил о расследовании нарушений, которые приписывают экс-председателю совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафе Саналле. Смененного главу обвинили в административной неразберихе, вмешательстве в работу сектора и сознательном пренебрежении трудовым законодательством.

Позже стало известно, что доходы от продажи ливийской нефти поступают на счета европейских и американских чиновников, а не в национальную казну.