В корпусе строящегося «борта №1» в США нашли бутылки из-под текилы

Сан-Антонио, 20 сентября. В одном из новых самолетов Air Force One, который авиакомпания Boeing строит на заводе в Сан-Антонио, штат Техас, нашли две пустые миниатюрные бутылки из-под текилы. Аэробус предназначался для перевозки президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Two empty miniature tequila bottles were found on one of Boeing’s new Air Force One planes under development. A Boeing spokesman said the incident was a personnel matter. https://t.co/Fp04BZVTXw