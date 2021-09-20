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В корпусе строящегося «борта №1» в США нашли бутылки из-под текилы
Весь мир
В корпусе строящегося «борта №1» в США нашли бутылки из-под текилы
pixabay.com  /  WikimediaImages

Сан-Антонио, 20 сентября. В одном из новых самолетов Air Force One, который авиакомпания Boeing строит на заводе в Сан-Антонио, штат Техас, нашли две пустые миниатюрные бутылки из-под текилы. Аэробус предназначался для перевозки президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отметают в WSJ, инцидент «особенно серьезен» из-за того, что работа над самолетом была строго засекречена. В Boeing не стали комментировать, откуда на борту появился алкоголь, назвав это «кадровым вопросом».

«Это кадровый вопрос, по контрактным причинам мы не можем дать дальнейших комментариев», — заявили в компании.

Это не первый подобный недочет, раньше инспекторы находили в топливных баках 35 аэробусов различные предметы: инструменты, тряпки. Новые самолеты Boeing Air Force One представляют собой сильно модифицированные самолеты 747-8 и предназначены для перевозки президента.

В марте 2019 года компания приостановила эксплуатацию самолетов 737 MAX из-за двух крушений, в результате которых погибли 346 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8, жертвами стали 157 человек. 29 октября 2018 года катастрофа произошла в Индонезии, погибли 189 человек. Руководство Boeing признало сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

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