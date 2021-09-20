В корпусе строящегося «борта №1» в США нашли бутылки из-под текилы

Сан-Антонио, 20 сентября. В одном из новых самолетов Air Force One, который авиакомпания Boeing строит на заводе в Сан-Антонио, штат Техас, нашли две пустые миниатюрные бутылки из-под текилы. Аэробус предназначался для перевозки президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Two empty miniature tequila bottles were found on one of Boeing’s new Air Force One planes under development. A Boeing spokesman said the incident was a personnel matter. https://t.co/Fp04BZVTXw — WSJ Politics (@WSJPolitics) September 20, 2021

Как отметают в WSJ, инцидент «особенно серьезен» из-за того, что работа над самолетом была строго засекречена. В Boeing не стали комментировать, откуда на борту появился алкоголь, назвав это «кадровым вопросом».

«Это кадровый вопрос, по контрактным причинам мы не можем дать дальнейших комментариев», — заявили в компании.

Это не первый подобный недочет, раньше инспекторы находили в топливных баках 35 аэробусов различные предметы: инструменты, тряпки. Новые самолеты Boeing Air Force One представляют собой сильно модифицированные самолеты 747-8 и предназначены для перевозки президента.

В марте 2019 года компания приостановила эксплуатацию самолетов 737 MAX из-за двух крушений, в результате которых погибли 346 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8, жертвами стали 157 человек. 29 октября 2018 года катастрофа произошла в Индонезии, погибли 189 человек. Руководство Boeing признало сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.