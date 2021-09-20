Большая кольцевая линия поможет быстрее добраться до знаковых мест Москвы

Москва, 20 сентября. Многие парки, музеи, вузы станут доступнее благодаря открытию станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. До них получится добраться быстрее и без пересадок с одного вида транспорта на другой, сообщает издание «Вести Подмосковья». Например, станция в районе Ходынского поля поспособствовала появлению удобного маршрута до дворца «Мегаспорт» и зданий ЦСКА.

После запуска всей линии москвичи и гости столицы смогут сэкономить значительное время в пути до парков «Сокольники», «Коломенское» и так далее. Кроме того, БКЛ создаст пересадки на существующие ветки метро на расстоянии до 10 км от привычной Кольцевой линии. Благодаря этому пассажиры смогут выстраивать маршрут без необходимости ехать сначала в центр, а там уже пересаживаться на нужную ветку.

Проект Большой кольцевой линии является самым масштабным в истории московского метро. Она будет состоять из 31 станции, а общая протяженность близка к 70 км. К концу 2021 года одновременно откроются десять станций БКЛ.

Ранее ФАН рассказывал об окончании монтажа подвесного 3D-потолка на станции БКЛ «Воронцовская». При включенной подсветке он будет напоминать Млечный путь.