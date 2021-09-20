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Большая кольцевая линия поможет быстрее добраться до знаковых мест Москвы
Общество
Большая кольцевая линия поможет быстрее добраться до знаковых мест Москвы
vk.com  /  Метрострой. История петербургского метро

Москва, 20 сентября. Многие парки, музеи, вузы станут доступнее благодаря открытию станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена. До них получится добраться быстрее и без пересадок с одного вида транспорта на другой, сообщает издание «Вести Подмосковья». Например, станция в районе Ходынского поля поспособствовала появлению удобного маршрута до дворца «Мегаспорт» и зданий ЦСКА.

После запуска всей линии москвичи и гости столицы смогут сэкономить значительное время в пути до парков «Сокольники», «Коломенское» и так далее. Кроме того, БКЛ создаст пересадки на существующие ветки метро на расстоянии до 10 км от привычной Кольцевой линии. Благодаря этому пассажиры смогут выстраивать маршрут без необходимости ехать сначала в центр, а там уже пересаживаться на нужную ветку.

Проект Большой кольцевой линии является самым масштабным в истории московского метро. Она будет состоять из 31 станции, а общая протяженность близка к 70 км. К концу 2021 года одновременно откроются десять станций БКЛ.

Ранее ФАН рассказывал об окончании монтажа подвесного 3D-потолка на станции БКЛ «Воронцовская». При включенной подсветке он будет напоминать Млечный путь.

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