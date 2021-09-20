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Ростовская область готовится к четвертой волне коронавируса
Общество
Ростовская область готовится к четвертой волне коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Ростов-на-Дону, 20 сентября. Глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявил о подготовке к четвертой волне коронавируса. Согласно прогнозам экспертов, новая волна будет страшнее предыдущих с новым штаммом коронавируса «мю».

Уже сегодня, на середину сентября, как поясняет министр, в области развернуто 4,5 тысячи коек в 30 ковидных госпиталях. Загруженность большинства из них укладывается в 73-74%.

«На случай увеличения количества больных, в Ростовской области заработают и более крупные госпитали», — отмечает Юрий Кобзев.

В своем выступлении на областном ТВ, Юрий Кобзев также напомнил дончанам, что Ростовская область занимает лидирующее место по темпам вакцинации, а единственное оружие, способное остановить рост смертности от коронавируса — это прививка.

«Сегодня 60% дончан уже привиты, но в планах регионального Минздрава довести показатель вакцинации до 80%. Только так, по мнению специалистов, сформируется иммунная прослойка», — добавил министр.

Ранее ФАН сообщал, что в министерстве здравоохранения Ростовской области объяснили, можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Согласно рекомендациям иммунологов, интервал между прививками должен составлять один месяц.

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