Эвелина Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой типа «груша»

Москва, 20 сентября. Шоу «Модный приговор» на Первом канале идет достаточно давно. На этот раз его героиней стала красивая гостья 35 лет по имени Евгения, пишет Teleprogramma.pro. Вид фигуры девушки в народе называют «груша», о чем напомнила и народный стилист Эвелина Хромченко. Отличительная особенность обладательниц строения тела такого типа — тонкая талия, хрупкие плечи и массивные бедра.

Хромченко потратила все силы на подбор нарядов для участницы. Ей искренне захотелось помочь девушке в преображении. Пришлось идти за советом к экспертам. Они-то и помогли. Эвелина осталась довольна их работой. Она сравнила лук, который подобрала она — черное платье-комбинацию, которое сделало гостью грузной, — с красным костюмом, который выбрали профессиональные стилисты.

Красный комплект идет всем женщинам с грушевидной формой тела — возьмите на заметку.

«Силуэт этого костюма очень корректен по отношению к пропорциям нашей героини. И если в черном платье ее бедра смотрелись тяжеловато за счет того, что плечевой пояс был обнажен, а верх у нее очень легкий. Сейчас все очень корректно зафиксировано на очень тонкой части ее фигуры — на талии. Благодаря портупее с подвеской из этой маленькой сумочки, благодаря степени приталенности этого костюма, благодаря чуть-чуть расширенному плечевому поясу, который достигается за счет подплечников и кроя», — пояснила народный стилист.

Ранее Хромченко раскритиковала фасон неубиваемой женской куртки.