Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 19:37
19:33
Армия
Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER
19:32
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые стала мамой
19:30
Происшествия
После стрельбы в Перми в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших
19:30
Экономика
Глава Toyota перечислил риски ускоренной электрификации автопрома
19:30
Политика
Политолог Курочкин назвал онлайн-голосование на выборах удобной процедурой
19:26
Общество
Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
19:25
Весь мир
Сирийская делегация поздравила Южную Осетию с Днем независимости
19:22
Общество
Голикова: к 2025 году почти 80 миллионов россиян охватят скринингами на рак
19:21
Общество
Космонавт Новицкий показал, как выглядит лесной пожар в Калифорнии с борта МКС
19:19
Политика
Политолог Курочкин: у избирателей есть запрос на новые лица в политике России
Все новости

Эвелина Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой типа «груша»
Общество
Эвелина Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой типа «груша»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 сентября. Шоу «Модный приговор» на Первом канале идет достаточно давно. На этот раз его героиней стала красивая гостья 35 лет по имени Евгения, пишет Teleprogramma.pro.

Вид фигуры девушки в народе называют «груша», о чем напомнила и народный стилист Эвелина Хромченко. Отличительная особенность обладательниц строения тела такого типа — тонкая талия, хрупкие плечи и массивные бедра.

Хромченко потратила все силы на подбор нарядов для участницы. Ей искренне захотелось помочь девушке в преображении. Пришлось идти за советом к экспертам. Они-то и помогли. Эвелина осталась довольна их работой. Она сравнила лук, который подобрала она — черное платье-комбинацию, которое сделало гостью грузной, — с красным костюмом, который выбрали профессиональные стилисты.

Красный комплект идет всем женщинам с грушевидной формой тела — возьмите на заметку.

«Силуэт этого костюма очень корректен по отношению к пропорциям нашей героини. И если в черном платье ее бедра смотрелись тяжеловато за счет того, что плечевой пояс был обнажен, а верх у нее очень легкий. Сейчас все очень корректно зафиксировано на очень тонкой части ее фигуры — на талии. Благодаря портупее с подвеской из этой маленькой сумочки, благодаря степени приталенности этого костюма, благодаря чуть-чуть расширенному плечевому поясу, который достигается за счет подплечников и кроя», — пояснила народный стилист.

Ранее Хромченко раскритиковала фасон неубиваемой женской куртки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эвелина Хромченко показала идеальный костюм для женщин с фигурой типа «груша»
мода модный приговор хромченко груша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru