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Мишустин: Россия будет готовиться к переходу на альтернативные виды топлива

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:18
Экономика
Мишустин: Россия будет готовиться к переходу на альтернативные виды топлива
pixabay.com

Москва, 20 сентября. Постепенное снижение доли нефти и газа требуется для дальнейшего развития экономики РФ.

Адаптация экономической системы к использованию возобновляемых источников энергии необходима. По этой причине важно поэтапно уменьшать количество задействованной нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

План действий по данному направлению необходимо создать и утвердить до начала следующего года, добавил председатель правительства. Он отметил, что все необходимые поручения уже были подписаны.

Глобальная экономика стремится к полноценному энергопереходу и использованию принципов низкоуглеродной энергетики, что представляет собой уже новую реальность. Мишустин призвал к формированию новой инфраструктуры и уходу от традиционных источников энергии во время совещания со своими заместителями в формате онлайн.

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мишустин альтернативные источники энергии нефть и газ
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