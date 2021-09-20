Мишустин: Россия будет готовиться к переходу на альтернативные виды топлива

Москва, 20 сентября. Постепенное снижение доли нефти и газа требуется для дальнейшего развития экономики РФ.

Адаптация экономической системы к использованию возобновляемых источников энергии необходима. По этой причине важно поэтапно уменьшать количество задействованной нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

План действий по данному направлению необходимо создать и утвердить до начала следующего года, добавил председатель правительства. Он отметил, что все необходимые поручения уже были подписаны.

Глобальная экономика стремится к полноценному энергопереходу и использованию принципов низкоуглеродной энергетики, что представляет собой уже новую реальность. Мишустин призвал к формированию новой инфраструктуры и уходу от традиционных источников энергии во время совещания со своими заместителями в формате онлайн.