«Газпром» экспортировал в Турцию рекордный объем сырья с начала 2021 года

Москва, 20 сентября. Российский холдинг «Газпром» поставил на турецкий рынок с 1 января по 19 сентября 3 млрд кубометров голубого топлива. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Более того, это рекордный объем экспорта для данного периода, отмечается в сообщение госкомпании.

Тема поставок газа обсуждалась на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

«Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям», — заявили в «Газпроме».

Вместе с тем дополнительные мощности транзита не будут выкупаться «Газпромом» для осуществления поставок через Украину в октябре 2021 года. Кроме того, концерн использует только треть от мощностей, доступных для прокачки газа через территорию Польши.