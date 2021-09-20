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«Газпром» экспортировал в Турцию рекордный объем сырья с начала 2021 года

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:19
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Экономика
«Газпром» экспортировал в Турцию рекордный объем сырья с начала 2021 года
gazprom.ru  /  Газпром

Москва, 20 сентября. Российский холдинг «Газпром» поставил на турецкий рынок с 1 января по 19 сентября 3 млрд кубометров голубого топлива. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Более того, это рекордный объем экспорта для данного периода, отмечается в сообщение госкомпании.

Тема поставок газа обсуждалась на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

«Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям», — заявили в «Газпроме».

Вместе с тем дополнительные мощности транзита не будут выкупаться «Газпромом» для осуществления поставок через Украину в октябре 2021 года. Кроме того, концерн использует только треть от мощностей, доступных для прокачки газа через территорию Польши.

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Газпром турция экспорт газа
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