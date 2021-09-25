Воздвижение 2021: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 27 сентября

Воздвижение — это большой церковный праздник, который Русская православная церковь отмечает 27 сентября. В 2021 году праздник приходится на понедельник. В православии праздник относится к двунадесятым, то есть к 12 важнейшим, помимо Пасхи. Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

На Руси Воздвижение связывали с окончанием бабьего лета, встречей осени, завершением полевых работ и с заготовкой капусты. Отсюда славянское название праздника — Капустник. Подробности — в материале ФАН.

Воздвижение 2021: история праздника

Праздник Воздвижение посвящен чудесному обретению креста, на котором по преданию был распят Иисус Христос. Святыня была найдена в IV веке благодаря усилиям византийского императора Константина и его матери — царицы Елены, которая отправилась в Иерусалим искать материальные следы земной жизни Христа.

Согласно легенде, Елена нашла у Голгофы три креста, на одном из которых, как рассказали местные жители, и был распят Спаситель. Обнаружились и другие артефакты, связанные с евангельской историей.

По легенде, Елена «узнала» настоящий крест, поскольку он единственный из трех оказался чудотворным.

В честь обретения креста, на котором был распят Спаситель, Константин и Елена возвели над Голгофой знаменитый храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня). Храм строился долго и был освящен (уже после смерти царицы Елены) 26 сентября 335 года. Следующий день — 27 сентября — стал отмечаться как праздник в честь Воздвижения Животворящего Креста.

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Воздвижение: традиции и обряды

Воздвижение на Руси совпадало с окончанием бабьего лета. День был посвящен заготовке на зиму поздних сортов капусты. Отсюда русское название праздника — Капустник.

В селах в этот день массово рубили капусту для квашения. Это был целый ритуал, в котором активно участвовала молодежь. Девушки во время заготовки капусты пели, а парни с ними всячески заигрывали. Обряд напоминал смотрины невест.

Позже традиция капустников перешла в театральную среду — артисты устраивали праздники «для своих», на которых было много цеховых шуток, импровизации и, конечно, спиртных напитков. Ради антуража в качестве угощения подавали пироги с капустой. Традиция театральных капустников жива и поныне.

Народные приметы

Согласно народному поверью, если на Воздвижение гремят грозы, значит, в небесах разворачивается битва между светом и тьмой, которую удается побороть силой Креста Господня. Поэтому в этот день люди, опасаясь грозы, старались все осенить крестом. Кресты рисовали углем на стенах, воротах и оградах.

Хорошей приметой считалось увидеть на Воздвиженье улетающих на юг птиц. Если в этот день тепло и солнечно — это к счастью.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать 27 сентября

Поскольку Воздвижение — большой церковный праздник, на Руси в этот день под запретом была любая работа, кроме заготовки капусты. Запрещались скандалы, ссоры и споры. Строго осуждалось пьянство и вообще невоздержанность.

В этот день люди старались не ходить в лес. Согласно поверью, на Воздвижение змеи уползают под землю и могут утащить с собой человека. Также в этот день строго запрещалось оставлять незапертыми двери и ворота, чтобы змеи не заползли в избу или в хлев.

На Воздвижение старались не начинать новых дел из опасения, что все тех же змей, которые могут порушить все планы.

Если на Воздвижение сохранялась хорошая погода, считалось, что бабье лето продлится еще несколько дней — до 30 сентября, до праздника Вера-Надежда-Любовь.