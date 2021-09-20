TikTok-блогеры построили макет танка в новом эпизоде проекта «Пережить, чтобы помнить»

Санкт-Петербург, 20 сентября. Стриминг-сервис Okko представил новый эпизод патриотического шоу «Пережить, чтобы помнить». Команда финалистов проекта поделилась впечатлениями от последнего испытания.

Российские TikTok-блогеры Максим Усманов и Макс Фит, а также студенты Елизавета Кравченко, Артем Мельников и Артем Эйкстер приняли участие в первой части проекта «Пережить, чтобы помнить». В прошлом эпизоде команда установила противотанковые надолбы. Финальный эпизод подготовил для них новое испытание: участникам предстояло возвести макеты военной техники — именно так во время Второй мировой войны солдаты отвлекали внимание противников от боевых пушек и танков.

Команда справилась с заданием всего за шесть часов. Пока мужская часть группы занималась макетом, Елизавета Кравченко взяла на себя поиск материалов и покраску «обманки». Максим Усманов признался, что реалити-шоу помогло обнаружить в участниках скрытый потенциал.

«Оказалось, что я способен на большее. Вообще такие проекты очень нужны, потому что, как минимум, нам он очень помог многое осознать. Мы с парнями часто сидели и рассуждали о том, а как это все происходило во время войны: переправа пушек, строительство плотов, возведение надолбов. И надеюсь, что зрители, которые это смотрят, тоже задумаются и придут к каким-то важным выводам», — заявил блогер.

Несмотря на то, что испытание стало финальным для команды, проект «Пережить, чтобы помнить» готовится ко второй части, где представит новых участников. Премьера новых эпизодов состоится на платформе Okkо в рамках национального проекта «Культура».

Рэпер Батишта написал саундтрек для эпизодов шоу «Пережить, чтобы помнить». Музыкант сообщил, что вдохновлялся военными подвигами при создании трека «Антихит».