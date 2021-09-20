Противостояние в Колумбии обернулось дерзким побегом, диверсиями и захватом заложников

Армии Колумбии нанесли удар боевики из группировки ELN в пограничной Арауке — несколько солдат оказались в заложниках. Местные власти обращаются к международным организациями, чтобы заставить власти страны и группировку опять сесть за стол переговоров. А командир одного из наиболее успешных подразделений радикалов FARC сбежал из-под стражи. Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как власти Колумбии получили ещё одну горячую точку в пограничном регионе.

Федеральное агентство новостей /

Война с партизанами ELN

Полиция и армия провели 17 сентября на побережье Сан-Хуана (департамент Чоко) совместную операцию по уничтожению лагеря боевиков «Армии национального освобождения» (ELN). По официальным данным, в лагере находился один из руководителей ELN по кличке «Фабиан», который возглавляет военные структуры партизанского объединения в департаментах Чоко, Антьокия, Валье-дель-Каука и Рисаральда.

В ходе военной бомбардировки лагеря были убиты семь партизан и захвачены три человека, которые оказались медицинским персоналом. Всех их передали в руки судебных властей. На Фабиана власти вышли три месяца назад после спецоперации в Сан-Луке. Тогда были захвачены несколько компьютеров членов ELN, которые удалось взломать и найти информацию о его перемещениях. Захватить Фабиана не удалось. Под его началом, по мнению властей, остается около 500 человек.

Федеральное агентство новостей /

После гибели пяти солдат от рук боевиков ELN в департаменте Араука губернатор Хосе Факундо Сиснерос обратился к международным организациям. По его мнению, только международное давление способно опять посадить за стол переговоров власти Колумбии и представителей группировки.

«Убийства, вымогательства и исчезновения здесь никогда не прекращались. Должно произойти что-то очень серьезное, вроде того, что произошло в прошлые выходные [гибель пяти солдат от рук ELN], чтобы национальное правительство обратило внимание на нас», – заявил глава департамента журналистам газеты El Espectador.

Пограничная Араука давно является горячей точкой на колумбийской карте. В департаменте убивают представителей самых разных организаций: общественных лидеров, солдат, полицейских и даже сотрудников службы поиска пропавших без вести (UPBD). В течение 2020 года офис омбудсмена зарегистрировал 25 убийств только в одном из муниципалитетов, на телах шести убитых были следы пыток.

Вдобавок 13 сентября ELN похитили сержанта и солдата колумбийской армии из оперативной группы «Хирон».

«С заключенными обращаются гуманно в соответствии с реальностью войны в регионе», — подчеркнули похитители.

ELN заверила, что отпустит пленников, как только армия выведет свои контингенты из районов военных операций в Арауке. Однако не дождавшись действия со стороны властей, после переговоров с офисом омбудсмена, представителями Католической церкви и Международного комитета Красного Креста (МККК) похитители отпустили пленников.

#Atención Comunicado del Frente Urbano del ELN sobre los hechos de El Escobal en Cúcuta y las acusaciones del General Oscar Morenohttps://t.co/Xbb84oHFeI pic.twitter.com/twlbbD5WOH — RamónR (@RamonR_) September 17, 2021

Одновременно с этим руководство Восточного фронта ELN, который захватил военных, выпустил заявление, что группировка не причастна к нападению на Экобаль 10 сентября, в результате которого были убиты шесть мирных жителей.

#Arauca En comunicado el Frente de Guerra Oriental del ELN, explicó la decisión de liberar al sargento Fabián Andrés Espitia Calderón y al soldado profesional Elvis Andrés Flórez Taborda, del Batallón de Ingenieros No. 18, Rafael Navas Pardo, Brigada 18. pic.twitter.com/o3vlX23ZaW — PrensaLibreCasanare (@Prensalibcasan) September 18, 2021

15 сентября власти Колумбии заявили, что Хосе Габриэль по прозвищу «Алекс», один из предполагаемых руководителей Северо-восточного фронта ELN, действующего в департаменте Северный Сантандер, будет экстрадирован в США. Суд Техаса обвиняет Алекса во ввозе 446 кг кокаина. Власти Колумбии полагают, что Хосе Габриэль координировал встречи между транснациональными криминальными сетями и ELN, где обсуждались маршруты транспортировки и сбыта кокаина.

Федеральное агентство новостей /

FARC против властей

Профпригодность колумбийских силовиков в очередной раз подверглась испытанию — и не прошла его. 17 сентября из-под стражи бежал Майкл Такус, один из командующих городского подразделение «Фронта Оливер Синистерра» радикалов из группировки FARC, в очередной раз поставил их подготовку под сомнение.

По словам прокуратуры, Такус отпросился к стоматологу у сопровождавшего его агента. Партизан заявил, что он готов сообщить органам власти сверхценную информацию по фронту, в котором он действовал. После этого следователь согласился перевезти его в один из отелей города Пасто. Оттуда партизан сбежал.

Более того, по данным предварительного расследования, Такус часто покидал отель. И явно не для того, чтобы ходить по зубоврачебным кабинетам — это было уловкой. В настоящий момент местонахождение Майкла Такуса неизвестно.

За день до этого, 16 сентября радикалы FARC сожгли две фуры, принадлежавшие энергетической компании Celsia. Инцидент произошел в муниципалитете Тулуа (департамент Валье-дель-Каука). Компания входит в состав энергетического конгломерата Аргос и развивает гидроэнергетические и ВИЭ проекты в регионе.

«Мы продолжим работу по обеспечению качественных услуг в домах, и мы не позволим преступным действиям поставить под угрозу жизнь героев, которые ежедневно находятся на улицах, гарантируя бесперебойное снабжение семей водой, электричеством, природным газом и ИКТ. Мы призываем власти осудить виновных», — заявил Камило Санчес, президент Национальной ассоциации общественных служб и коммуникаций (Andesco)

Нападения на объекты энергетической инфраструктуры в департаменте Валье-дель-Каука происходят достаточно часто. Предполагается, что боевики FARC таким образом хотят взять под частичной контроль общественные службы — либо для получения дополнительных средств, либо для замещения государственных властей.

Ультраправый не хочет на родину

Министр юстиции Колумбии Уилсон Руис 17 сентября потребовал от США выдать в Колумбию Мигеля Анхеля Мехиа, главаря боевиков и криминального босса «Арауканского блока Венседорес» (BVA), который входил в ультраправую структуру «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC). Мигель Мехиа был в своё время выдан США, где он отсидел 14 лет в местной тюрьме по обвинениям в наркоторговле.

Сразу же после отсидки колумбийские власти затребовали бывшего боевика назад, чтобы судить его по многочисленным фактам убийств и похищений.

«Мы официально запросили экстрадицию в Колумбию Мигеля Анхеля Мехиа Мунеры по прозвищу «Эль Меллисо», который после отбытия 14-летнего срока в США должен вернуться в нашу страну, чтобы ответить за такие преступления как: насильственное исчезновение, пытки и убийство при отягчающих обстоятельствах», – написал министр у себя в twitter.

Hemos solicitado formalmente la extradición a #Colombia de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias "El Mellizo", quien luego de cumplir una condena de 14 años en EE.UU debe regresar a nuestro país ???????? para responder por los delitos de: Desaparición forzada, tortura y homicidio agravados. pic.twitter.com/ELlVv7DKKc — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 17, 2021

Однако адвокаты Мехиа убедили американский суд, что их подзащитному на родине будет грозить смерть. Тот вошел в положение сеньора-нарколорда и отменил высылку.

Колумбийским властям пришлось обращаться в Интерпол, чтобы Мехиа задержали в США для дополнительных разбирательств. Чем закончится юридическое столкновение между американским судом и колумбийской прокуратурой — неизвестно. Показательно, что репутация у страны такая, что туда отказываются выдавать даже наркобоссов. И те могут сознательно сослаться на международные конвенции против пыток, чтобы избежать экстрадиции.

Мехиа является одним из самых жестоких руководителей AUC. Боевики его блока пытали людей с помощью электрошокеров и ядовитых змей, травили собаками и рубили на части. Террор, который группа Мехии творила в Арауке в с 2001 по 2005 год, превзошел по своим масштабам действия армии, полиции и левых партизан из «Революционных сил самообороны Колумбии» (FARC) вместе взятых. Криминалисты, которые изучали поведение боевиков, отмечали, что их политика по отношению к мирному населению Арауки напоминала действия нацистов во время Холокоста.

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