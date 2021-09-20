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Голикова сообщила о развитии мер поддержки семей в России

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:20
Экономика
Голикова сообщила о развитии мер поддержки семей в России
pexels.com

Москва, 20 сентября. Мероприятия по повышению уровня благополучия семей продолжатся в России. Об этом рассказала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, к 2024 году 2,5 миллиона семей будут получать меры поддержки. Это будет происходить за счет реализации национального проекта «Демография», указала Голикова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В период пандемии коронавируса Россия направила на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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