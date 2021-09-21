Политолог Журавлев: Антибелый расизм в англо-саксонском мире может закончиться войной

То, что происходит и всячески поощряется на Западе в отношении белого населения, — это расизм. При показном «примирении» ненависть в людях растет, США и Европа могут скатиться к расовым гражданским войнам. Об этом ФАН рассказали известный адвокат-международник Валерий Ванин и политаналитик Дмитрий Журавлев.

Эксперты прокомментировали новость о том, что британская оперная труппа English Touring Opera отказала в работе половине оркестра «в целях повышения этноразнообразия». Причиной потери места для музыкантов, проработавших в труппе около 20 лет, стал белый цвет кожи.

Эксперт по международному праву, адвокат Валерий Ванин убежден, что закон — на стороне пострадавших:

«Подобные перегибы, которые на Западе именуют лояльностью к цветному населению, в США и Европе наблюдаются давно. В действительности это не что иное, как расизм в отношении белого населения. Ведь никто не слышал истории, когда черный джаз-банд принудительно разбавляли белыми исполнителями. Мы можем посочувствовать лишившимся работы белым музыкантам. Я бы посоветовал этим людям бороться за свои права, ведь никаких нареканий к их профессиональным качествам и трудовой дисциплине у их работодателя не было».

Правозащитник предположил: с учетом того, что британская система носит прецедентный характер, победа исполнителей, которые потеряли свои места в оперной труппе, в суде может обеспечить защищенность и другим людям, которых в Великобритании захотят лишить работы из-за их цвета кожи.

«Возможно, пострадавшие из-за расовых предрассудков граждане Великобритании не захотят судиться, так как на них в духе современных европейских веяний навесят ярлык противников сноса памятников «неправильным» историческим личностям или еще хуже — их сочтут не желающими каяться перед черными. С таким клеймом новую работу им не найти, а суд в Англии очень нескор, процессы длятся годами», — добавил собеседник ФАН.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Эксперт уточнил, что, опасаясь потери репутации и тотальной травли, музыканты, с которыми не продлили контракт, могут отказаться от отстаивания своих прав и свобод. Ванин заметил, что в этом плане обиженных граждан можно понять, так как процесс могут сделать показательным: чернокожий судья продемонстрирует обществу, насколько подавшие на работодателя жалобу «неправы». Тогда пострадавшие не только не докажут правды — на них обрушатся дополнительные неприятности.

Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев предположил, что такая «толерантность» только усиливает ненависть.

«Конечно, мы имеем дело с оголтелым расизмом. К примеру, в США черных 15% от всего населения, но в государственных организациях их долю пытаются довести до половины. В Великобритании черных 11%, а в глубинке их почти нет. Но официальная риторика и насаждаемые правила от этого не меняются: белые спортсмены опускаются на колени перед темнокожими, и это считается правильным. Судя по всему, изменить что-то в ближайшее время у Запада не получится, так как источник антибелого расизма, как ни странно —заинтересованные белые», — сказал политолог.

Директор Института региональных проблем напомнил, что помимо работорговли, которую создали и развивали европейцы с середины XVI века по начало XIX века, самым настоящим злом в 50-е годы в США и Европе стало решение в процессе разумного движения за уравнивание чернокожих в правах с белыми вместо построения социального равенства платить черным пособие. Это подтолкнуло многих выходцев из Африки к отказу от труда и созданию этнических банд.

«В свое время европейцы и американцы в отношении черных наделали много зла. Потом случилась «цветная революция»: темнокожие стали доминировать. Этому на Западе способствовали заинтересованные влиятельные люди. С помощью СМИ было создано необходимое общественное настроение. Смерть чернокожего преступника [Джорджа] Флойда во время задержания его полицейскими — всего лишь повод, который был использован для грандиозной кампании по манипуляции массами. Организованное показное добровольно-принудительное покаяние белого населения Запада перед черным раскололо общество еще больше», — заключил аналитик.

Журавлев назвал происходящее на Западе «спецификой западной интеллигенции»: целуя туфли чернокожим, белые обыватели капиталистического мира «целуют свою совесть». Он добавил, что в душе они полагают, что после подобного самоунижения становятся чище и величественнее. По словам эксперта, обе стороны стали ненавидеть друг друга еще сильнее, западное общество движется к расовой гражданской войне.

Ранее ФАН рассказал, как Лондон пригласил китайского посла в парламент, а потом запретил ему входить в здание.