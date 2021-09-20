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Мишустин назвал большим горем трагедию в Пермском университете

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:04
Общество
Мишустин назвал большим горем трагедию в Пермском университете
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пермь, 20 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал большим горем трагедию, которая произошла в Пермском государственном университете.

Людям, которые пострадали при вооруженном нападении на высшее учебное заведение, будет оказана всевозможная помощь, в частности медицинская и психологическая. Об этом премьер-министр России сообщил во время открытия оперативного совещания с вице-премьерами. Мишустин добавил, что в такой сложный период людям необходимо оказать поддержку.

«От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования членам погибших», — сказал премьер-министр РФ.

Родственникам погибших в вооруженном нападении на Пермский государственный университет выплатят по миллиону рублей. Такое решение ранее приняли в правительстве региона.

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стрельба пермь мишустин
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