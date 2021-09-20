Рост биткоина вновь прервался резким падением

Москва, 20 сентября. Главная криптовалюта современности ослабла в ходе торговой сессии до 45 542 долларов.

Согласно информации CoinMarketCap, биткоин в очередной раз подешевел, прервав тренд роста. Он дошел до позиции в 45 542 доллара, а его суточный минимум за последнее время — 45 394 доллара за монету.

Биткоин в течение предыдущей недели демонстрировал фазу активного подорожания. Он прибавил 7% и достиг 48 тыс. долларов. Как отмечал в комментарии РБК старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев, в скором времени криптовалюта может дойти до отметки в 50 тыс. долларов.

Сейчас цифровой токен поддерживают торги диджитал-инструментами, учрежденные брокером из США Interactive Brokers, а также факт расширения инструментария для работы с криптовалютой в программе PayPal на территории Соединенного Королевства. Как считает Кэти Вуд из инвесткомпании Ark Invest, главная криптовалюта может увеличиться в десятикратном размере на промежутке пяти лет.

Еще одним значительным фактором поддержки биткоина в современном мире можно рассматривать легализацию токена небольшим государством из Центральной Америки.