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Рост биткоина вновь прервался резким падением
Экономика
Рост биткоина вновь прервался резким падением
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 20 сентября. Главная криптовалюта современности ослабла в ходе торговой сессии до 45 542 долларов.

Согласно информации CoinMarketCap, биткоин в очередной раз подешевел, прервав тренд роста. Он дошел до позиции в 45 542 доллара, а его суточный минимум за последнее время — 45 394 доллара за монету.

Биткоин в течение предыдущей недели демонстрировал фазу активного подорожания. Он прибавил 7% и достиг 48 тыс. долларов. Как отмечал в комментарии РБК старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев, в скором времени криптовалюта может дойти до отметки в 50 тыс. долларов.

Сейчас цифровой токен поддерживают торги диджитал-инструментами, учрежденные брокером из США Interactive Brokers, а также факт расширения инструментария для работы с криптовалютой в программе PayPal на территории Соединенного Королевства. Как считает Кэти Вуд из инвесткомпании Ark Invest, главная криптовалюта может увеличиться в десятикратном размере на промежутке пяти лет.

Еще одним значительным фактором поддержки биткоина в современном мире можно рассматривать легализацию токена небольшим государством из Центральной Америки.

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