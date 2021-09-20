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Посол США в РФ Салливан обратился к родным погибших при стрельбе в университете Перми
Политика
Посол США в РФ Салливан обратился к родным погибших при стрельбе в университете Перми
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Москва, 20 сентября. Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.

Салливан обратился к родным и близким погибших. От лица американской дипломатической миссии он принес глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии.

«Наши мысли с их семьями и всеми теми, кто стал участником этой бессмысленной трагедии», — процитировала слова посла пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в Twitter.

Трагедия в Перми произошла 20 сентября в 11:00 по местному времени. Восемнадцатилетний молодой человек проник в здание государственного университета с оружием и открыл огонь. В результате происшествия пострадали 28 человек, шесть — погибли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотруднику ДПС, который обезвредил злоумышленника, планируют вручить награду. Об этом сообщили в пермском ГУ МВД.

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