Глава ЦИК Памфилова назвала избирательную кампанию этого года самой сложной за всю работу

Москва, 20 сентября. Избирательная кампания, которая состоялась на прошедших выборах депутатов Госдумы является самой сложной, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Соответствующим заявлением она поделилась во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее словам, кампания была самой сложной за все время ее работы на посту главы Центризбиркома.

Памфилова уточнила, что во время голосования умерла 42-летняя сотрудница, а несколько человек были госпитализированы.

Ранее она рассказала, что цифровые атаки на ресурсы ЦИК в ходе российских выборов стали беспрецедентными. По словам Памфиловой, они в наибольшей степени осложнили работу.