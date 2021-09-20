Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 18:07
18:05
Происшествия
Стрелок из Перми находится в крайне тяжелом состоянии после проведенной операции
18:04
Происшествия
Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина Ярошенко о досрочном освобождении
18:04
Экономика
Росатом проведет модернизацию атомной отрасли до 2035 года
18:00
Видео
Китайский спортсмен совмещает трюки из хип-хопа и скакалку в один вид искусства
17:59
Общество
Власти Греции приняли решение ужесточить ограничения по коронавирусу
17:58
Общество
Кардиолог Тальбот назвала главные правила заботы о здоровье сердца
17:57
Происшествия
Вузы в Дагестане усиливают безопасность после трагедий в Перми и Казани
17:55
Происшествия
Пермский стрелок и пять пострадавших от его рук находятся в реанимации ПККБ
17:50
Весь мир
Глава ВОЗ провел встречу с талибами в Кабуле
17:48
Политика
Политолог Судаков: РФ может создать свой военный союз в ответ на американский AUKUS
Все новости

Глава ЦИК Памфилова назвала избирательную кампанию этого года самой сложной за всю работу
Политика
Глава ЦИК Памфилова назвала избирательную кампанию этого года самой сложной за всю работу
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 сентября. Избирательная кампания, которая состоялась на прошедших выборах депутатов Госдумы является самой сложной, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Соответствующим заявлением она поделилась во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее словам, кампания была самой сложной за все время ее работы на посту главы Центризбиркома.

Памфилова уточнила, что во время голосования умерла 42-летняя сотрудница, а несколько человек были госпитализированы.

Ранее она рассказала, что цифровые атаки на ресурсы ЦИК в ходе российских выборов стали беспрецедентными. По словам Памфиловой, они в наибольшей степени осложнили работу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ЦИК Памфилова назвала избирательную кампанию этого года самой сложной за всю работу
выборы путин памфилова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru