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Мутко ожидает роста спроса на ипотеку под домостроение
Экономика
Мутко ожидает роста спроса на ипотеку под домостроение
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 сентября. Спрос на ипотеку под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ближайшие пять лет может значительно вырасти в России, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ссылаясь на результаты опроса, он отметил, что около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам при обязательном условии строительства профессиональными компаниями. По словам Мутко, это в шесть раз больше текущего спроса на кредиты в этом сегменте.

Согласно данным ДОМ.РФ, сегодня в частных домах живут 21,6 млн семей. При этом о таком желании заявляют 45,4 млн семей. Главным препятствием к развитию рынка индивидуального жилищного строительства, по мнению специалистов, являются высокие ипотечные ставки, которые составляют около 10-11% годовых.

Сейчас на таких условиях готовы оформить ипотеку лишь 17-18 тысяч семей в год. Однако, если ставки будут снижены до 8-9%, то спрос может вырасти до 160 кредитов в год, полагают в ДОМ.РФ.

Участниками опроса выступили 5,7 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось по всей территории России.

Российские банки в августе 2021 года сократили выдачу ипотеки более чем на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с изменением условий государственной программы субсидирования ипотечных ставок.

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