Владимир Путин начал встречу с главой ЦИК с упоминания трагедии в Перми

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой с обсуждения трагедии в Перми.

По словам главы государства, все произошедшее — это огромная трагедия не только для семей жертв обстрела, но и для всей страны. Президент выразил свои глубокие соболезнования.

«Правоохранители сделают все, чтобы расследовать ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших», — заверил он.

Российский лидер отметил, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь от потери. Отмечается, что Путин уже дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить министров в Пермь для организации помощи всем пострадавшим.

В Пермь для оказания помощи пострадавшим ранее вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России. Самолет и вертолет МЧС оборудованы медицинскими модулями.