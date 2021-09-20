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Владимир Путин начал встречу с главой ЦИК с упоминания трагедии в Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:18
Политика
Владимир Путин начал встречу с главой ЦИК с упоминания трагедии в Перми
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой с обсуждения трагедии в Перми.

По словам главы государства, все произошедшее — это огромная трагедия не только для семей жертв обстрела, но и для всей страны. Президент выразил свои глубокие соболезнования.

«Правоохранители сделают все, чтобы расследовать ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших», — заверил он.

Российский лидер отметил, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь от потери. Отмечается, что Путин уже дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить министров в Пермь для организации помощи всем пострадавшим.

В Пермь для оказания помощи пострадавшим ранее вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России. Самолет и вертолет МЧС оборудованы медицинскими модулями.

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путин памфилова пермь
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