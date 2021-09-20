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Журналист Придыбайло объяснил провал иностранных агентов на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:01
Политика
Журналист Придыбайло объяснил провал иностранных агентов на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 сентября. Попытки иностранных агентов вмешаться в ход выборов в Государственную думу закончились полным провалом. Об этом заявил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Журналист в ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», отметил, что иноагенты являются лишь верхушкой айсберга, главную же опасность представляют спящие агенты, которые до определенного момента действуют скрытно. К таким он отнес и сотрудницу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Марию Певчих.

«Кто о ней знал еще полтора года назад? Певчих вдруг стала известна после "отравления" Алексея Навального. Это безумная провокация со стороны западных технологов. И вот, Мария Певчих, спящая, якобы руководитель отдела расследований, которую никто не видел и не слышал, всплыла», — сказал Придыбайло.

Корреспондент RT подчеркнул, что благодаря более жесткой позиции государства попытки вмешательства иноагентов в выборы обернулись крахом. По его словам, в итоге у западных кураторов появились большие претензии к лидерам так называемой «внесистемной оппозиции».

Ранее сообщалось, что глава Центризбиркома РФ Памфилова назвала беспрецедентными кибератаки на ресурсы ЦИК во время выборов. По ее словам, они в наибольшей степени осложнили работу комиссии.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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