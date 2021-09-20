Корабли Каспийской флотилии покинули порт Баку после неофициального визита

Баку, 20 сентября. Корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ заходили в порт Баку с неофициальным визитом. Они покинули объект 20 сентября, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Российские суда «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» прибыли в азербайджанскую столицу 18 сентября. В ходе дружеского визита состоялся прием экипажей кораблей ВМФ РФ командованием Военно-морских сил Азербайджана.

Кроме этого, стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество. Российским военнослужащим также провели экскурсии по Баку и познакомили с культурными и историческими памятниками.

Ранее стало известно, что Каспийскую флотилию окончательно перебазировали из Астрахани в Дагестан. Для этого было инициировано строительство новой базы с двумя пунктами, передает RT.