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Корабли Каспийской флотилии покинули порт Баку после неофициального визита
Армия
Корабли Каспийской флотилии покинули порт Баку после неофициального визита
Global Look Press  /  Michael Runkel/imageBROKER.com

Баку, 20 сентября. Корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ заходили в порт Баку с неофициальным визитом. Они покинули объект 20 сентября, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Российские суда «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» прибыли в азербайджанскую столицу 18 сентября. В ходе дружеского визита состоялся прием экипажей кораблей ВМФ РФ командованием Военно-морских сил Азербайджана.

Кроме этого, стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество. Российским военнослужащим также провели экскурсии по Баку и познакомили с культурными и историческими памятниками.

Ранее стало известно, что Каспийскую флотилию окончательно перебазировали из Астрахани в Дагестан. Для этого было инициировано строительство новой базы с двумя пунктами, передает RT.

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