В Пакистане спор из-за земли закончился гибелью девяти человек

Исламабад, 20 сентября. Девять человек погибли, еще 16 получили огнестрельные ранения во время спора из-за земли, вспыхнувшего между жителями района Верхний Дир в Пакистане.

Инцидент произошел на собрании, в рамках которого участники обсуждали строительство автодороги и отторжение земель крестьян в пользу реализации проекта, передает газета The Express Tribune. Ожесточенная дискуссия переросла в спор и драку, в итоге участники потасовки использовали оружие.

Правоохранительные органы в провинции Хайбер-Пахтунхва подтвердили информацию о смерти девяти человек. Раненых экстренно госпитализировали, состояние пяти из них врачами оценивается как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.