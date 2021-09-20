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В Пакистане спор из-за земли закончился гибелью девяти человек

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 16:41
Происшествия
В Пакистане спор из-за земли закончился гибелью девяти человек
wikipedia.org  /  Sgaba / CC BY-SA 3.0

Исламабад, 20 сентября. Девять человек погибли, еще 16 получили огнестрельные ранения во время спора из-за земли, вспыхнувшего между жителями района Верхний Дир в Пакистане. 

Инцидент произошел на собрании, в рамках которого участники обсуждали строительство автодороги и отторжение земель крестьян в пользу реализации проекта, передает газета The Express Tribune. Ожесточенная дискуссия переросла в спор и драку, в итоге участники потасовки использовали оружие.

Правоохранительные органы в провинции Хайбер-Пахтунхва подтвердили информацию о смерти девяти человек. Раненых экстренно госпитализировали, состояние пяти из них врачами оценивается как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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стрельба пакистан земельный спор
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