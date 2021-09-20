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Высший государственный совет Ливии потребовал перенести декабрьские выборы

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 17:26
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Весь мир
Высший государственный совет Ливии потребовал перенести декабрьские выборы
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 20 сентября. Высший государственный совет (ВГС) Ливии потребовал переноса парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря. Об этом объявили в ходе пресс-конференции главы ведомства Халеда аль-Мишри.

Представители «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) во время мероприятия в ливийской столице сообщили, что проведение плебисцита невозможно в нынешних условиях.

Это не первое подобное заявление со стороны ихванистов. Ранее лояльный Турции Аль-Мишри уже грозился применить силу, если на должность национального лидера выдвинут неугодного кандидата.

Радикальные исламисты и Анкара в настоящее время обеспокоены своим будущим в Ливии. В случае если народ выберет не их кандидатов, им придется забыть о присутствии в североафриканском государстве.

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разбирала, как ливийские «Братья-мусульмане»1 и лояльные им чиновники пытаются сохранить кризис в стране и препятствуют мирному процессу, вооружившись «ящиком с боеприпасами» и так называемым «турецким происхождением» некоторых соотечественников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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